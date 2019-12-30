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Dappei／最近大家都在買帽T大學T　4家品牌一次滿足美式復古、休閒街頭風格

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

說起懶人必備單品可不能少了大學 Tee 與帽 Tee，只要套上就能立馬出門，想再花點心思的話，無論內搭襯衫或是穿戴毛帽都很適合，而且許多品牌都有推出大學 Tee 與帽 Tee 的單品，選擇相當多！如果不知道要購買哪家品牌，就看看這篇盤點文吧！

Kirsh

韓國品牌 Kirsh 帶有美國復古的氣息，標誌性的櫻桃圖案令人過目不忘，活潑又俏皮，讓沉悶的秋冬也增添了不少色彩，除了大學 Tee 與帽 Tee 之外，搭編覺得他們的毛衣也很好看，不知道要選哪一件啊

 
 
 
 

MAINBOOTH

2015 年才成立的 MAINBOOTH 已擄獲不少人的心，尺寸以 Freesize 為主，且主打 UNISEX 風格，無論性別皆能自由自在地穿上喜歡的服飾，品牌將復古、Nerdy、街頭、童趣等元素揉和成一種獨特的風格，雖然台灣還沒有櫃位，但是也有代理商大家可以上網查詢！

 
 
 
 

Tommy Hilfiger

雖然 Tommy Hilfiger 的價位對於大學生來說有點難以負擔，但卻仍然為不少人的口袋名單之一！除了能找代購購買比較特別的款式外，也能利用 Urban Outfitters 或是 ASOS 等線上網站購買哦

 
 
 
 
 
 

COVERNAT

除了帆布袋外，COVERNAT 的大學 Tee 與帽 Tee 也常常看到有人穿著，主打軍工裝與戶外等風格，同樣具有復古、美式休閒元素，台灣好像近幾個月才開始流行，但品牌其實創立於 2008 年，現在才認識真的有點晚啦！

 
 
 
 
 

Dappei 結語：

不得不說大學踢和帽踢都是很好的發明，對於懶人來說相當好穿搭，每天早上都能再多賴床幾分鐘呢！

文字編輯：Ladybird

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 帽T, 大學T
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