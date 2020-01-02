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「學姐」王淨難得曬名牌　讚寶格麗蛇包可愛

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▲▼ 王淨　寶格麗 。（圖／翻攝王淨IG,Cartier提供）

▲王淨難得曬出名牌包，是寶格麗熱賣的Serpenti包。（圖／翻攝_ginglebellaaa IG）

記者陳雅韻／台北報導

21歲的「學姐」王淨今年表現亮眼，以電視劇《你的孩子不是你的－茉莉的最後一天》提名金鐘女配角獎，並以電影《返校》入圍金馬影后，雖然雙雙敗陣，但已被視為值得期待的潛力新星。私下的她依然保有學生氣息，難得曬出名牌包，原來是寶格麗（BVLGARI）送的聖誕禮物。

▲▼ 王淨　寶格麗 。（圖／翻攝王淨IG,Cartier提供）

▲王淨的寶格麗微風石英色小牛皮肩背包，74,900元。（圖／翻攝_ginglebellaaa IG）

王淨平日以大帽T、襯衫搭長裙等休閒裝扮為主，鮮少名牌行頭上身，但這回收到驚喜聖誕禮是寶格麗熱賣的Serpenti小牛皮肩背包，她刻意拍黑白照，將唯一的彩色照留給包包特寫，表現出甜美的色調與鉚釘蛇圖案，她讚此包「粉粉的可愛」。

▲▼ 王淨　寶格麗 。（圖／翻攝王淨IG,Cartier提供）

▲潮模Tammy拎卡地亞Guirlande de Cartier 迷你款手提包，62,500元。（圖／品牌提供）

珠寶品牌跨足配件設計還有卡地亞（Cartier），以招牌紅色珠寶盒為靈感的Guirlande de Cartier手提包是標誌性作品，皮革製成八角形輪廓，再點綴金色花環圖案，各年齡層女性或拎或背都很有型，包括卡地亞台灣區全系列珠寶大使陳庭妮、潮模兼Liao Lashlab負責人Tammy（廖津琳）都是愛用者。

關鍵字：

王淨, BVLGARI, 寶格麗, Cartier, 卡地亞
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