跨年派對從這些單品下手　學BLACKPINK、TWICE的酷甜穿搭變身全場焦點

聖誕節、跨年，大大小小的派對活動紛紛到來，你還在為了該穿什麼而苦惱，或是不知道該怎麼搭配嗎？這邊特別幫大家整理了三個大勢韓國女團，包括 BLACKPINK、TWICE、ITZY 出席活動最常見的穿搭造型，她們的風格一個比一個辣又有型，給女孩們在參加派對或聚會時參考，保證妳能夠成功脫穎而出，成為全場注目的焦點！

ITZY

JYP 旗下實力強勁的怪物新人女團 ITZY 由申宥娜（YUNA）、申柳真（RYUJIN）、李彩玲（CHAERYEONG）、崔智秀（LIA）和黃禮志（YEJI）五人組成，整個團走的是又甜又酷的風格，服裝經常選穿有未來感的反光材質單品，像是反光面高腰短褲或是連身褲，搭配短靴、布鞋等等，就算在黑暗的派對上也保證會看見妳散發光芒！

IRO 銀色亮片短裙，約NT$6,092

除了反光材質外，走個性甜美風的 ITZY 也喜歡穿色彩鮮豔飽和又混搭街頭風的造型，像是桃紅色就經常出現在她們的造型裡，將這種甜美的色彩加入個性的單品之中，像是高腰運動褲、紮染上衣、抓皺洋裝等等，配上運動鞋或馬汀短靴營造衝突美感，也能讓妳在派對上立刻抓住大家的眼球。

I.AM.GIA 粉紅色軍風長褲，NT$1,718

以五人五色為概念出道的 ITZY 成員們也會穿上完全不同色系的服裝，再搭配黑或白色作呼應，妳可以像她們一樣穿上一件色彩非常鮮艷的上衣，再搭配白色的高腰褲款及白色短靴，甜美運動 MIX 個性街頭的 LOOK 非常有型。

Dr. Martens 8孔短靴，NT$5,430

TWICE

JYP 旗下另一支大勢女團 TWICE 的 STYLE 就是活潑、可愛又甜美的繽紛風格！以飽和色系的洋裝搭配短靴，或是鮮豔色的上衣搭配黑色高腰短裙等等，都是能夠立刻引起大家注意力的派對造型。

L'Academie 橘色西裝洋裝，NT$3,317

具有反光材質的服裝也是 TWICE 的最愛，無論是亮片或是緞面都能成為目光焦點，復古的亮片禮服款式更給人一種華麗又優雅的印象。

Tularosa 粉紅色印花亮面洋裝，約NT$8,080

如果想要在派對上脫穎而出，那妳必須要有的就是反光材質或是亮片的衣服！TWICE 為大家示範以粉嫩色系打造的性感風格，使用反光面的單品達到聚焦效果，短裙、短褲搭配過膝長靴，或是寬褲搭配短靴等，性感女人味爆棚！

Rhode Resort 桃紅色緞面上衣，NT$10,403

BLACKPINK

YG 娛樂旗下的大勢女團 BLACKPINK 可以說是目前最受歡迎的韓國女團，在全世界都有許多粉絲。她們的走的是個性又冷艷的酷女孩風格，服裝 LOOK 也經常以運動混搭街頭，更不吝嗇露出一雙大長腿，到膝蓋一半的短裙加上高腰設計，學她們這樣穿妳也能成為派對名模。

adidas Originals 短版運動上衣，NT$2,618

BLACKPINK 出席活動經常穿迷彩圖案或是動物圖案的單品，強調出她們又性感個性的一面，同時利用短版剪裁、薄紗、破壞處理等細節注入滿滿的女人味，像是露出腰部或者是肩膀部位都是不錯的選擇！

Girl In Mind 長袖豹紋洋裝，NT$1,396

Lovers + Friends 緞面花紋襯衫，NT$5,367

曾經有人說過，韓國女生上半身可以包緊緊，但對下半身穿多短卻一點也不 Care！因為她們的大長腿就是要拿來露的！對於擁有完美身高的 BLACKPINK 成員來說，依然非常懂得要強調出自己的身材優勢！高腰短褲、短裙的長度盡量在大腿一半以上，搭配短版的上衣 + 短靴，這樣的公式非常值得作為妳的跑趴造型首選！

L'Academie 皮革高腰短褲，NT$9,800

文／柯夢波丹 圖／IG@OFFICIAL.TWICE、@ITZYJYP_OFFICIAL

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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