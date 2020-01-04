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手殘也能畫出完美眉毛！掌握4重點、避開誤區　不花錢營造霧眉感

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眉毛要畫得好、畫得對稱真的不容易！編本身就是短粗的柴犬眉毛，對於總是搞不定畫眉非常有感～這回有請彩妝師分享初學者常見的畫眉誤區，以及零失誤畫法，筆記起來不用花大錢也能有霧眉感眉毛！

畫眉毛誤區１：眉毛寬又粗像條蟲！

這是很多新手會犯的小錯誤，越想描繪出漂亮的眉毛形狀，就會越畫越多、越畫越寬，最後不但邊緣線條生硬，還粗到像條蟲！此外，眉筆「下筆處」非常重要，正確的下筆位置約是「眉毛1/4處」（圖中虛線起始位置），下筆觸之後的眉毛用眉筆與眉粉來畫；眉頭則透過螺旋刷暈染，眉毛會更自然有漸層。

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

畫眉毛誤區２：眉尾低於眉頭

另外一個誤區是我們會想追求流行的眉型，但這樣畫出來的眉毛其一是不適合自己，再來會很容易出現「眉尾低於眉頭」的錯誤窘境，讓眉毛看起來太過銳利，整個人看起來非常兇。

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

因此，初學者畫眉毛，建議從「完整自己的眉毛」去著手。濃眉女孩修整眉周雜毛、用眉粉或染眉膏填色，立體出眉型；而短眉甚至是無眉人，則可以透過眉筆與眉粉，勾勒出完整眉型後再填色，以此創造出漂亮的霧眉感雙眉。不過怎麼畫出適合自己的眉毛呢？往下看入門畫眉必備的4步驟教學就對了！


畫眉毛STEP１：眉底畫條線

首先，我們在眉底畫條線，以此來定位我們的眉毛長與高。這邊要特別留意，線的起始點是從眼頭延伸之上開始（所以線之前會有少少的眉毛唷！），而結束點可以從鼻翼做延伸線、經過眼尾往上找到最適當的眉尾位置。

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

畫眉毛STEP２：找到眉峰

第二步找到眉峰。之所以建議先畫眉底，優點在於下手較重的第一筆會在正確位置上，若我們先勾勒眉峰就會容易不小心將眉毛畫粗，或是太彎太銳利，看起來不自然又生硬。仔細觀察我們的眉毛會發現，約在眼睛後1/3處之上可以找到眉峰，初學者建議先用眉筆將兩邊眉峰「點」出來，如此能簡單畫出簡單又對稱眉毛。

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

眉峰找到後，我們以此為點，前後各延伸一條水平線。兩條延伸線等長即可，而後者線條會和第一步沒底的線條交會，這樣就完成眉尾輪廓囉～編的眉毛圓又短，眉峰幾乎找不到！（根本快消失了呀！！）彩妝師強烈建議初學者可以先這樣找座標，幫助畫眉！

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

畫眉毛STEP３：眉毛填色

接著，用眉粉填滿兩條線之間的眉毛顏色，除了小心不要塗出框線外，眉頭的部分也先不要填色唷！

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

再搭配螺旋刷「Z」字型整理毛流，並讓顏色暈染的更自然均勻、不結塊。等以上都填色完成之後，最後才利用螺旋刷往前將餘粉帶到眉頭。利用餘粉畫眉頭，顏色不會過重，又能簡單地做出淺到深的暈染漸變。

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

畫眉毛STEP４：補充毛流感

最後這個步驟，可以自行斟酌，利用眉筆「垂直輕畫」增加毛流感。這樣就完成對稱，好似霧眉般的精緻眉毛囉！

▲眉毛畫法。（圖／美人圈）

是不是很簡單呢～新手趕緊跟著編的腳步，來練習畫眉吧！

文／美人圈　圖／翻攝自美人圈、Twitter@blincCosmetics、IG@dayeon_diana、@_wowwoosom、小紅書＠昔幼爱西柚

【延伸閱讀】

彩妝師親授萬用「畫眉技巧」！X型畫眉、修剪法，初學者也能零失敗，畫出對稱、霧眉般漂亮眉毛！(beauty美人圈)

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

眉毛, 畫法, 畫眉, 教學
fashion.net

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