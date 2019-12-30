2019把握最後脫單機會　照著做魅力指數飆升，新戀情來報到

2019年即將進入尾聲，想脫單就該趁現在！但該如何讓自己的魅力飆升，展現出迷人的特質呢？這次就讓塔羅來提醒妳，怎麼突破心中的阻礙並找對方法，讓自己魅力開大絕吧～

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選一張牌



選好了嗎？我們來看看妳該如何讓自己的魅力指數飆升！

1.戀人

在聚會中展現自己

選到戀人牌代表著最近很有可能出現讓妳感到欣賞，或是兩情相悅的對象，如何讓自己的魅力大增，妳要願意在聚會中多展現自己，例如：平時不愛打扮，但願意讓自己有個新風貌出現，或是在朋友的場合中，也可以一起融入其中，一起與大家互動，金黃色系的打扮、妝容，讓妳的魅力更因此提升。

而戀人牌也代表著，當這樣的對象出現時，妳們很可能出現激烈的火花，或是很快就陷入熱烈愛戀之中，但這張牌卡也提醒著妳，在關係中也需要懂得給與彼此空間，而不是一直要黏在一起，它顯示妳會出現新的親密關係，但在關係上也會有許多考驗，當感受到痛苦時，妳不妨先思考如何接納彼此的不同，而不是急於要一個表面的改變。

2.女皇

神秘感讓人更想認識

圖中的女皇，頭上還帶著盔甲般的面罩，意味著並不想一次就被人看得清楚，這張牌屬於很有魅力的牌卡，妳大可自然的做自己，但並不是急於要表現，就會讓人覺得很迷人，但要留意的是，妳頭上的盔甲，可別變成一種保護色，而只是創造一種神祕感，讓人更想瞭解妳更多。

這樣的神秘感是指，在一開始認識人時，先別急著一股腦的想把自己的事情都掏出來說，或是忍不住的一直要發表自己的想法，而是妳願意先傾聽對方的語言，慢慢花時間來瞭解彼此，這樣的妳反而會更有魅力，如果妳還單身，但想創造談戀愛的機會，這張牌也代表著最近可多參與一些活動，去認識各式各樣的人，搭配與紅色系相關的穿著或飾品，讓妳魅力大加分。

3.金幣國王

別太保守反而錯失機會

圖中的國王，長得很帥，但卻呈現猶豫或被動的狀態，代表著妳其實很有自己的魅力，但卻過於保守，例如：朋友可能想找約妳去一些活動，但妳不習慣就容易拒絕，或是在認識新朋友的過程太被動、或是太多的規矩，而這些標準卻導致讓別人無法靠近。

其實妳只要稍微打扮一下，就會非常有魅力，尤其是大地色系，或是一些較特別的手環，讓妳展現高雅品味，但妳真正的魅力，會來自於開放的態度，當妳讓自己可以活潑一些，別過於拘謹，妳很容易就讓人注意到，而這張牌卡也代表妳心中，對於感情有許多的想不開，例如：害怕受傷、怕兩人不合…等等的想法，還沒開始就先打槍自己了，放下太多的擔憂，妳會開心許多。

4.聖杯十

溫柔的特質非常迷人

聖杯十圖中的人們開心地聚在一起，而這張牌卡代表著，當妳懂得溫柔地對待自己與他人時，魅力指數會瞬間飆升，很有可能平常的妳，並不常展現這個部分，或許不習慣，或是覺得這樣的特質會讓自己變弱…等等，但無法遮掩的是當妳願意展現溫柔與關懷時，特別光彩奪目。

聖杯十也在告訴妳，最近的妳很適合參與人較多的活動，或是去朋友的聚會，並且很適合柔和色調或不要太暗沉顏色的服飾，這更會讓妳在人群之中，讓人感到好親近，想多與妳交談，有時遇到不認識的人來與妳談天時，先別急著逃跑，可以多互動，讓自己有個認識新朋友的機會。

5.聖杯一

太有魅力新戀情出線機率高

聖杯一有種「純純的愛」的意思，很有可能最近的妳非常有機會終結單身，而如何讓自己的魅力飆升，妳可以搭配白色或淡粉色的系的服飾或造型，這顏色會特別讓人想多看妳一眼，而這張牌卡除了純純的愛之外，也有陷入迷戀或對戀愛有迷幻的意思，因此也有可能在短時間內愛昏頭喔~

當這張牌卡出現，代表新的情感開始，妳渴望兩人的相處是可以有深度，而不只是陪伴彼此而已，希望兩人有種心靈契合，而圖中的玫瑰，代表著在愛情中不會只是美麗花朵的部分，也會有被彼此刺傷的時候，有傷痛、有熱戀，有許多情緒的波動，因為如此在這段愛情會感到更美，感受度會更強烈。

文／柯夢波丹 圖／金色克林姆塔羅、COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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