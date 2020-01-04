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「你的期望待遇是多少」？　面試專家提出3種回答幫自己加薪

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少求職者在面試過程中都會遇到一個問題，「你的期望薪水是多少？」雖然沒有確切的標準答案，不過以下3種回答可能會讓你安穩度過面試，甚至得到較高的薪水與分數。

▲工作 。（圖／翻攝自unsplash）

# 持保留態度，避免直接回答

外媒《Huffpost》特別請來求職專家分析，當你在面試被問到「期望薪水」時，要如何面對，專家認為，避免直接回答是上上策。不過大家或多或少都遇過，就算回應「配合公司安排。」面試官仍是步步緊逼的窘境，這時候專家建議，若是紙本欄位不一定必須填寫，若是口頭上詢問，回應「區間」較為恰當，這時下一個方法會更適合你。

▲工作 。（圖／翻攝自unsplash）

# 事前做功課很重要

面試官詢問期待薪資，一方面是想要了解你的期望待遇如何，一方面也是想知道你有沒有事先做功課，因為就算是同一個行業，薪水之間的差距也是非常顯著的，這時候被問及期待薪資，可以運用你先前查過該公司的待遇資料，表達大致區間，若是你的期待點和面試官接近，那麼錄取機會相對就很高了。

▲工作 。（圖／翻攝自unsplash）

# 把問題丟給面試官

這個方法當然不是讓你直接把問題丟給對方，問他「你想給多少？」而是在對方詢問的基礎上實施拖延戰術，專家建議可以表達出，「我目前了解到該工作的薪資範圍是XXX，不過貴公司具體工作內容較為特殊，我希望再根據職位而定。」這一番話可以直接將話語權轉給面試官，同時表達出你認為這是一份特別的工作，因此薪資條件暫時不能決定，當然，可以小心機的把薪資範圍拉高，對自己獲得較高薪水也有利。

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關鍵字：

工作, 面試, 薪水, 待遇, 面試官, 職場
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