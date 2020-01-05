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洗完頭看起來還是超油？關鍵在吹法！快來學徒手讓髮根蓬鬆的3技巧

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▲蓬鬆吹法。（圖／美人圈）

 頭髮容易扁塌，看起來不但有種油膩感、也顯得臉大，很多吹出蓬鬆髮根的技巧都要透過髮捲或是圓梳，今天就看看髮型師怎麼「徒手」吹出蓬鬆髮根，有時候沒有髮捲、圓梳、也可以吹出蓬鬆整天的髮根！

徒手吹出蓬鬆髮根技巧1：倒著吹、把後面的頭髮往前撥

如果是髮量比較少、髮根比較容易扁塌的話，髮型師都會建議在吹頭髮時將頭髮倒著吹，或是在吹整時直接把分線後面的頭髮往前撥，一邊用手慢慢撥鬆、吹乾後髮根就會比較蓬鬆！

▲蓬鬆吹法。（圖／美人圈）

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徒手吹出蓬鬆髮根技巧2：不要按照分線吹

還有一點很重要，就是在吹頭髮時、不要照著分線吹，照著分線吹的話會太扁蹋、分線也會太僵硬，在吹頭髮時可以往反方向吹，之後再順著原有的分線分開，髮根會很蓬鬆自然！

▲蓬鬆吹法。（圖／美人圈）

>>影片教學

徒手吹出蓬鬆髮根技巧3：手指扣住髮根、直接抓出蓬鬆感

最後就是直接上手，用手指將髮根往反方向推一下、吹風機對著髮根處吹一下，之後可以再用手指抓出想要的髮根蓬鬆度，髮根秒挺起來！

▲蓬鬆吹法。（圖／美人圈）

另一邊也一樣將髮根吹出蓬鬆感，這樣就完成了！

▲蓬鬆吹法。（圖／美人圈）

>>影片教學

 文／美人圈　圖／翻攝自IG@a.r__p、@inwooxx
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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 髮根, 蓬鬆, 吹整技巧, 吹髮, 髮型師技巧
fashion.net

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