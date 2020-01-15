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最愛調查另一半的星座Top 3！天蠍敏感神經才第二、第一名超有感

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少情人都喜歡觀察另一半的各種小細節，不管是手機、電腦、筆記本等內容，在他們眼裡任何蛛絲馬跡都不會放過，可以說是偵探類型情人，以下就公開超喜歡調查另一半的星座Top 3 ！

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

心思細膩的雙魚座，除了豐富的想像力是日常的生活樂趣之外，他們也非常熱愛調查另一半的隱私，對於雙魚而言，情人主動報備是一件很重要的事情，哪怕只有一次沒有報備，他們對你的信任便會大打折扣，改由相當軍事化的調查取代，像是LINE、FB等聊天記錄都逃不過他們法眼。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天蠍座

天蠍座會上榜很多人都不意外，因為本身神經就相當敏感的他們，第六感認知基本上就是事實了，所以天蠍很相信自己的敏銳度，一旦有不妥的地方就會在心中不斷盤問自己，「該不該去查。」當然再三猶豫之下，天蠍還是會伸手去檢查另一半的隱私，不過很多時候只會引來自己的不開心，成為惡性循環的一種。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 牡羊座

牡羊座成為第一名大家都十分意外，其實他們愛恨分明的性格造就了緊抓對方的習慣，在戀愛時牡羊絕對是以大男人、大女人的姿態去面對情人，並且眼裡容不下一粒沙子，因此有略微挑戰到自己地雷的時候，就會口頭上警示對方，開始一系列調查，然而若是被背叛，也請放心，牡羊絕對頭也不回離開，愛得相當灑脫。

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關鍵字：

星座, 運勢, 戀愛, 情感, 感情, 情侶, 戀人, 牡羊, 天蠍, 雙魚
fashion.net

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