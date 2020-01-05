《愛的迫降》孫藝珍就是仙女本人　堅持十年的TRX健身菜單+飲食習慣大公開

被稱為韓國最上鏡的女演員孫藝珍，一直以來都是韓國演藝圈中的仙女姊姊，氣質清新優雅的她，就算已經37歲了，還是美到不可思議，而繼《經常請吃飯的漂亮姐姐》後，再次和銀幕緋聞男友玄彬搭檔，聯手合作2019 年底最讓人期待的浪漫韓劇《愛的迫降》啦～

而導演也分享玄彬和孫藝珍兩人在拍《愛的迫降》時，產生超多的甜蜜化學變化，在此之前玄彬透露自己很期待跟孫藝珍拍愛情片，實力外表兼具的孫藝珍叫人怎能不愛呀～

而孫藝珍也曾分享，現在的外表和身材．都是努力而來的，也能經胖過的她，可是非常認真的減肥，因為自己非常喜歡吃，但吃了就會長肉，尤其年記漸長，現在瘦身真的很辛苦呀～

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 14 日 下午 9:28 張貼

孫藝珍說因為年紀大新陳代謝變比較慢，單靠飲食的控制真的不夠力，所以她的減肥菜單裡面，大部分都是以健身運動為主，來去提高代謝，降低體脂肪，快點讓我們一起來看看仙女姊姊孫藝珍的減肥健身菜單．

每周至少運動三次

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 26 日 下午 3:08 張貼

孫藝珍分享，如果時間允許她會每天都花一段時間來運動，但如果拍戲比較忙的話，每周至少會運動三天，每次至少40分鐘至一小時．

至於孫藝珍的居家運動，她會選擇一些簡單的有氧體操、呼啦圈、啞鈴來訓練自己的局部曲線．

TRX健身菜單公開

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 17 日 下午 1:57 張貼

孫藝珍有提到說自己私下是個被運動充滿生活的女人，這話一點都不誇張，而且她還有TRX講師證照，以下公開她的TRX健身菜單，她分享自己堅持這個訓練習慣已經十年了！

Step 1：深蹲

雙腳站穩，順著懸吊訓練繩，往後坐向下深蹲，下盤要穩住，重心往下放．

Step 2：迴旋延伸

利用懸吊訓練繩的重力，向兩側迴旋延伸，整個身體隨著迴旋轉向側方，延伸妳的腰背肌肉．

Step 3：側邊跨步蹲



將第一步驟的深蹲，變成側邊蹲，邁開腿向側邊蹲，另一腳記得向外延伸，接著換邊．

Step 4：深蹲抬腿

同第一步驟深蹲，蹲下後，將一隻腳往前抬起，讓訓練力度再加強．

Step 4：胸推



將懸吊訓練繩固定在肩膀的高度，雙腳張開與肩同寬，手掌朝下握住手把，身體呈45度往前下壓，接著再用雙手與胸部的力量推回，類似伏地挺身的動作．

Step 5：臀部橋式

平躺在瑜珈墊，接著把腳踝放置在懸吊訓練繩腳圈上，雙腳曲起呈90度，雙臂平放伸直，利用腰部和屁股的力量，雙腳往下蹬，將身體往上頂．hold住10秒後再放下．

Step 6：登山者式



雙腳放入懸吊訓練繩套中，雙手撐地將身體撐起來，呈棒式姿勢，接著穩住雙手，膝蓋輪流往前帶到胸口的位置，動作越快越好，就像是騰空快速爬行般．

Step 7：弓箭步蹲



呈弓箭跨步之姿，當單腳往後套進懸吊訓練繩套中，往下深蹲，身體保持穩定，盡可能的往下蹲，伸展身體．

睡前伸展運動

就連睡前孫藝珍都會花一點時間來做伸展身體的運動，就是一些很簡單的前肢體前彎及背部肌肉伸展，來舒緩肌肉的壓力，也能讓自己的身體更輕鬆幫助入睡．

定期泡半身浴

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 29 日 上午 4:27 張貼

孫藝珍分享自己的腿很容易水腫，有時候太累的話四肢更是會明顯腫脹，因此會定期泡半身浴幫助身體加速代謝和排汗，另外在泡澡時也會加入幫助舒緩的精油，能排水又紓壓，泡完澡整個人會很舒服．

一定要吃早餐

其實比起運動，孫藝珍對於飲食則就沒那麼要求，但她堅持就是一定要吃早餐，讓食物幫助身體活力燃燒，因為其實不吃早餐餓肚子的話，反倒很容易變胖．

而孫藝珍的早餐其實很簡單，就是簡單的新鮮果汁，或是前陣子很流行的綠拿鐵一杯，搭配一顆水煮蛋、穀片優格和水果，就能吃飽又不會身體很有負擔．

定期清斷食

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 18 日 下午 9:30 張貼

輕斷食也就是所謂現在當紅的間歇性斷食法，適當的輕斷食能夠提高身體的免疫和代謝力，幫助燃脂瘦身...等多種好處，讓身體清空，可感受到其輕盈感．

而所謂的輕斷食就是平日正常吃，每週選2天只攝取500～650卡熱量，不是不吃只是吃的少一點，拉長空腹的時間，讓身體有比較多時間修復，不必這麼辛苦地進行消化工作，而食物的挑選則以清淡的蔬菜水果和穀片為主，搭配蒸煮的海鮮即可．

開心吃很重要

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 9 日 上午 1:49 張貼

孫藝珍也告訴女生說，其實想要身材好真的就是放輕鬆開心吃，叫妳開心吃不是隨便亂吃，而是吃的時候要保持好心情，不要有罪惡感，或是吃了覺得會發胖，這樣會造成消化不良反倒更容易變胖．

至於孫藝珍的飲食大致上以清淡不油膩為主，肉類則是多吃海鮮來補充健身後所需的蛋白質，盡量少吃油炸辛辣食物和甜食，定食定量的吃飯非常重要

文／柯夢波丹 圖／TVN、IG@YEJINHAND、家師傅、NETFLIX

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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