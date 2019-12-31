Sephora 美妝年度排行TOP5！歐美女生不再忠於霧面　50色粉底液被推爆

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2019接近尾聲，又到了回顧年度各項排行榜的時刻，而關於美妝的部分，美國的美妝連鎖專賣店Sephora排行榜肯定具有一定的公信力，尤其是喜歡歐美系美妝的女孩們，跟著這個排行榜入手，絕對能走在最新的美妝趨勢上！以下就一起來看看2019 Sephora 的年度銷售排行：

TOP1：FENTY BEAUTY 保濕粉底液 Pro Filt'r Hydrating Longwear Foundation

第一名是來自歌手蕾哈娜（Rihanna）的品牌Fenty Beauty所推出的保濕粉底液，底妝是一切妝容的根本，底妝壞了後續都免談，所以擁有一罐好用的粉底非常重要！這罐粉底液是專為「乾肌」所打造的，防水又抗汗，遮瑕度足夠，還有超美的自然光感，總共有50個色號，幾乎涵蓋世界所有人種的肌膚！

▲Fenty Beauty所推出的保濕粉底液很受歡迎。（圖／翻攝自Sephora）

TOP2：Charlotte Tilbury 12 色眼影盤 Starry Eyes to Hypnotize Eyeshadow Palette

夏洛特的多項產品都備受美妝Youtuber的推崇，包括這盤12色眼影盤，總共有四組色系，能分別畫出四種截然不同的眼妝，當然也可以經過自己的混搭畫出更多種變化的妝容，每天想換什麼樣的眼妝、搭配衣服或口紅，這一盤都能直接搞定。

▲Charlotte Tilbury 12 色眼影盤。（圖／翻攝自IG@ctilburymakeup）

在 Instagram 查看這則貼文 Zuey Yuet（@zueyuet）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 22 日 上午 5:51 張貼

TOP3：Gucci 金管緞面唇膏 Rouge à Lèvres Satin Lipstick

Gucci 的金管唇膏一路延燒到台灣來，小紅書上也是滿山滿谷，在Satin 緞面系列中最火紅的是＃25號色Goldie Red，奶油般的滑順質感，飽和度、顯色度極高。

▲Gucci 金管緞面唇膏。（圖／翻攝自IG@guccibeauty）

TOP4：Anastasia Beverly Hills 光感粉底液 Luminous Foundation

第四名仍然是一款水潤粉底液！由此可見今年歐美女生不再一片倒的熱愛往死裡霧的底妝，反而開始喜歡上了光澤類的粉底。Anastasia 較有名的產品是它的眼影盤和眉膠，不過今年推出的50色粉底液也大受好評。

在 Instagram 查看這則貼文 Anastasia Beverly Hills（@anastasiabeverlyhills）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 12 日 下午 1:35 張貼

TOP5：Urban Decay 龍母打亮盤 Mother Of Dragons Highlighter Palette

由Urban Decay 和 《冰與火之歌：權力遊戲》聯名推出系列中的「龍母打亮盤」榮登第五名，如果是《權力遊戲》的粉絲兼美妝控的話絕對要購入！三塊顏色以三條龍命名Drogon、Viserion和Rhaegal，可以打亮、修容，上方還有龍蛋壓紋，閃粉細緻，能畫出與龍母一樣美的妝容～

▲Urban Decay 龍母打亮盤。（圖／翻攝自IG@urbandecaycosmetics、《權力遊戲》劇照）

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