fb ig video ETtoday search mobile

Sephora 美妝年度排行TOP5！歐美女生不再忠於霧面　50色粉底液被推爆

> >

▲Sephora 2019 best seller。（圖／翻攝自官網）

編輯／JJ

2019接近尾聲，又到了回顧年度各項排行榜的時刻，而關於美妝的部分，美國的美妝連鎖專賣店Sephora排行榜肯定具有一定的公信力，尤其是喜歡歐美系美妝的女孩們，跟著這個排行榜入手，絕對能走在最新的美妝趨勢上！以下就一起來看看2019 Sephora 的年度銷售排行：

TOP1：FENTY BEAUTY 保濕粉底液 Pro Filt'r Hydrating Longwear Foundation

第一名是來自歌手蕾哈娜（Rihanna）的品牌Fenty Beauty所推出的保濕粉底液，底妝是一切妝容的根本，底妝壞了後續都免談，所以擁有一罐好用的粉底非常重要！這罐粉底液是專為「乾肌」所打造的，防水又抗汗，遮瑕度足夠，還有超美的自然光感，總共有50個色號，幾乎涵蓋世界所有人種的肌膚！

▲Sephora 2019 best seller。（圖／翻攝自官網）

▲Sephora 2019 best seller。（圖／翻攝自官網）

▲Fenty Beauty所推出的保濕粉底液很受歡迎。（圖／翻攝自Sephora）

TOP2：Charlotte Tilbury 12 色眼影盤 Starry Eyes to Hypnotize Eyeshadow Palette

夏洛特的多項產品都備受美妝Youtuber的推崇，包括這盤12色眼影盤，總共有四組色系，能分別畫出四種截然不同的眼妝，當然也可以經過自己的混搭畫出更多種變化的妝容，每天想換什麼樣的眼妝、搭配衣服或口紅，這一盤都能直接搞定。

▲Sephora 2019 best seller。（圖／翻攝自官網）

▲Charlotte Tilbury 12 色眼影盤。（圖／翻攝自IG@ctilburymakeup）

TOP3：Gucci 金管緞面唇膏 Rouge à Lèvres Satin Lipstick

Gucci 的金管唇膏一路延燒到台灣來，小紅書上也是滿山滿谷，在Satin 緞面系列中最火紅的是＃25號色Goldie Red，奶油般的滑順質感，飽和度、顯色度極高。

▲Sephora 2019 best seller。（圖／翻攝自官網）

▲Gucci 金管緞面唇膏。（圖／翻攝自IG@guccibeauty）

TOP4：Anastasia Beverly Hills 光感粉底液 Luminous Foundation

第四名仍然是一款水潤粉底液！由此可見今年歐美女生不再一片倒的熱愛往死裡霧的底妝，反而開始喜歡上了光澤類的粉底。Anastasia 較有名的產品是它的眼影盤和眉膠，不過今年推出的50色粉底液也大受好評。

▲Sephora 2019 best seller。（圖／翻攝自官網）

TOP5：Urban Decay 龍母打亮盤 Mother Of Dragons Highlighter Palette

由Urban Decay 和 《冰與火之歌：權力遊戲》聯名推出系列中的「龍母打亮盤」榮登第五名，如果是《權力遊戲》的粉絲兼美妝控的話絕對要購入！三塊顏色以三條龍命名Drogon、Viserion和Rhaegal，可以打亮、修容，上方還有龍蛋壓紋，閃粉細緻，能畫出與龍母一樣美的妝容～

▲Sephora 2019 best seller。（圖／翻攝自官網）

▲Urban Decay 龍母打亮盤。（圖／翻攝自IG@urbandecaycosmetics、《權力遊戲》劇照）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

美妝, Sephora, 排行榜, 2019
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈

11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈

2020信義區跨年攻略！百貨、餐廳營業時間懶人包

2020信義區跨年攻略！百貨、餐廳營業時間懶人包

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？ 參加婚禮如何當個時髦又得體的來賓　許路兒、許維恩親示範不同場合的穿搭 吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭 無印良品2019年銷量TOP 10大公開　第一名「很實穿」 BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年 跨年派對從這些單品下手　學BLACKPINK、TWICE的酷甜穿搭變身全場焦點 搞怪獵奇款式才夠潮！超逼真器官、免洗餐具通通掛上耳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面