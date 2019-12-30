2020美妝保養趨勢7大重點　「時短」高效護膚、Pantone色持續夯

▲2020年美妝保養7大趨勢中，日本帶起的「時短」高效保養及Pantone色潮流將會持續夯到明年。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@heizlemakeup）

記者張毓容／綜合報導

2019已進入尾聲，新的一年美妝、保養上將有什麼新話題？又有何流行會延續夯到明年？藥妝通路龍頭屈臣氏觀察今年整體消費市場，發現消費者對於健康美麗的需求越趨多變及多元，並公布「2020健康美麗趨勢」，從美妝保養的流行趨勢、生活型態所引發的保健趨勢到消費習慣等，提出7大重點，快先來一探究竟。

1.有感「時短」保養正流行



日本近年大夯的「時短」一詞其實是「時間短縮」的省略，原意是「縮短工時制度」，但現在這個詞已不只用在工作上，更包含生活的各個面向，包括美妝保養，也流行「時短術」。

因應現代人快速變化生活型態及肌膚保養護理需求，除了講求更高效的保養成分之外，縮短保養時間卻又能達到同樣效果的方法，也成為保養關鍵。例如ALL IN ONE的凝膠，不僅省時更省荷包，像是近來在社群上爆紅的早安面膜，起床1片面膜往臉上一貼就能得到洗臉、保養、保濕的3重效果；以及針對急救膚況主打立即見效的「安瓶」保養品，都大受歡迎喜愛，在2019年銷售成長皆超果3成。

▲BCL Saborino 早安面膜、Divinia恆潤肌極濃玻尿酸多效修護霜、Dr.Satin魚子EGF活膚精華安瓶等高效快速保養品，近年來大受歡迎。（圖／品牌提供）

2.男性美妝保養正興起



隨著韓國流行文化襲捲亞洲，K-POP偶像男團特有的「花美男」形象，稀釋了傳統對男性外表的偏見，提高大眾對於男性化妝保養的接受度，愛美不再是女人的專利，男性美妝保養市場商機無限。市場研究機構「歐睿國際」（Euromonitor）更指出，全球的男性美妝市場未來5年將成長11%，無性別感簡約包裝與不過度突出香味的產品，也更能吸引男性客群。

3.由內養出美麗好氣色



隨著休閒及健康意識抬頭，越來越多人更重視調養身體健康狀態來呈現好氣色，讓美麗由體內做起。因此美顏保健產品持續是女性消費者最重視的焦點，尤其如何適時補充身體所需的膠原蛋白及協助膠原蛋白合成的維他命C，是保持Q彈水嫩肌膚的首要課題。

屈臣氏發現，提升美麗的保健產品如膠原蛋白粉、美顏飲，今年都有2成以上成長，像是「活沛多膠原蛋白+維他命C口嚼錠系列」最為熱賣，登上屈臣氏熱銷排行榜TOP10；主打讓女性好精神、好氣色的「Chocola BB」系列商品，更有6成以上的成長。

▲活沛多膠原蛋白+維他命C口嚼錠系和Chocola BB系列商品等美顏保健產品銷售都大幅成長。（圖／品牌提供）

4.Pantone色彩持續發燒



當今市場上，色彩經濟引爆了各個領域的突出表現，在美妝流行趨勢上，更是創造熱銷浪潮，2019年因Pantone色珊瑚橘而延伸出的美妝商品皆獲熱賣，如「OPERA渲漾水色唇膏-珊瑚」熱賣到成為屈臣氏2019年度第一之唇彩產品。

根據美國權威色彩機構Pantone公布了2019/20秋冬流行色，其中「#糖杏仁棕」最受消費者青睞，各大彩妝品牌相繼推出#糖杏仁棕唇彩系列產品，更在尚未進入2020年前就已創造熱銷佳績。

▲雅詩蘭黛經典藍管新色111流金裸唇和FreshO2 x Tiffany迷霧特調奶霜絲柔唇膏-可可榛果那提都是「#糖杏仁棕」人氣代表色。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

5.保健食品消費年齡層下降



現代人生活型態隨著科技快速轉變，關注保健議題的年齡層也有下降趨勢。尤以護眼及抗壓助眠的保健品最受關注。

根據屈臣氏觀察發現，20歲以下保健食品銷售成長超過6成。而隨著多屏時代來臨，針對眼睛保健的葉黃素相關食品銷售成長明顯，從2016年排名第12攀升到2019年排名第2；課業繁重工時長、壓力大，導致現代人睡不飽又睡不好，芝麻錠等能同時幫助睡眠品質的保健食品銷售也異軍突起，於2019年首次擠入TOP 5。

6.空污問題加劇，抗敏產品正夯



空氣汙染是21世紀最被重視的全球性健康威脅，根據環保署統計，空汙中的主要汙染物：懸浮粒子PM與臭氧O3，不但逐年增加，且全台縣市PM2.5均超過WHO標準多倍。多項皮膚醫學報告也證實，空汙會嚴重影響皮膚健康，同時加劇皮膚過敏問題，導致敏弱肌的產生，也讓抗敏類商品成為保養及個人用品上的重大訴求。

▲理膚寶水多容安8效舒敏保濕噴霧；Pure Beauty紅石榴活顏防禦系列。（圖／品牌提供）

7.環保意識抬頭



良心性消費意味著消費者的購買決策將不再只是價格導向，而是更重視購買這項產品對世界造成的影響，尤其全球減塑環保意識日漸增長，對於減塑包裝、無塑膠微粒之化妝品及個人清潔用品更加重視。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App