2020信義區跨年攻略！百貨、餐廳營業時間懶人包

▲2020 台北市信義區跨年煙火，哪吃哪玩一次看。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

2020 年就要來了，想要感受歡樂人潮，當然不要放過台北市信義區的跨年倒數，除了有精彩演唱會之外，還有台北 101 的煙火重頭戲，周邊百貨部分餐飲也延長服務時間，哪裡好吃好玩全在這！

台北101購物中心

購物中心營業時間至 22：00



觀景台：營業時間至 21：00，最後購票入場時間為 20：15

觀景台跨年派對：12／31 21：30開放進場、22：00 派對開始（需先上網購票）

新光三越信義新天地

百貨營業時間至 22：00



餐飲：

教父牛排、夜上海、樂軒松阪亭、黑毛屋、MUCHOYAKI 牛排館、Packie 營業至 00：00

Chambistro 享．香檳營業至 00：30

老鼎旺、Jamie's Italian 營業至 01：00

老乾杯、GB 美式餐廳營業至 02：00

橘色涮涮鍋、小後苑、WILDWOOD 營業至 03：00

一蘭拉麵：24 小時營業

ATT4FUN

百貨全館營業時間延長到 01：00

餐飲：

發起人肉骨茶、手抓海鮮、乾杯營業至 01：00

泰J營業至 02：00

撈王營業至 03：00

海底撈火鍋、Woo Cafe、Frank戶外酒吧、AI夜店營業至 04：00

美滋鍋營業至 06：00

Sing Go KTV：24小時營業

微風松高、信義、南山

百貨全館營業時間至 22：00

餐飲：

【微風南山】

48F CE'LA VI 當日營業至 04:00

47F 和牛47 ； MIRAWAN 營業至 02:00

SMITH&WOLLENSKY 營業至 03:00

46F 新葡苑四十六營業至 01:00

SAFFRON 46 營業至 02:00

1F 犇 極上營業至 00:00

7F 金色三麥營業至 02:00

Trine&Zen、Mad For Garlic營業至 01:00

【微風信義】

45F MORTON’S、麻辣45 營業至 01:00

46F 饗饗營業至 01:00

47F CHEFS CLUB營業至 02:00

【微風松高】

4F 掌門精釀啤酒營業至01:00

3F TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS營業至 00:30

3F 饗泰多、海壽司營業至 00:00

統一時代百貨

百貨全館營業時間至 22：00

餐飲：

涮乃葉營業至 00：00

T.G.I Fridays、2樓星巴克營業至 02：00

信義誠品

百貨全館營業至 22：00

書店：營業時間提前至22：00閉店



餐飲：

金色三麥 - 營業至02：00



遠百信義

百貨全館營業至 22：00



餐飲：

4 樓美食街營業至 00：00

14 樓深夜食堂營業至 02：00（最後點餐時間為 00：00）