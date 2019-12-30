fb ig video ETtoday search mobile

2020信義區跨年攻略！百貨、餐廳營業時間懶人包

> >

▲▼2018台北市跨年晚會。101跨年煙火,101煙火,2018101跨年煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲2020 台北市信義區跨年煙火，哪吃哪玩一次看。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

2020 年就要來了，想要感受歡樂人潮，當然不要放過台北市信義區的跨年倒數，除了有精彩演唱會之外，還有台北 101 的煙火重頭戲，周邊百貨部分餐飲也延長服務時間，哪裡好吃好玩全在這！

台北101購物中心
購物中心營業時間至 22：00

觀景台：營業時間至 21：00，最後購票入場時間為 20：15
觀景台跨年派對：12／31 21：30開放進場、22：00 派對開始（需先上網購票）

新光三越信義新天地
百貨營業時間至 22：00

餐飲：
教父牛排、夜上海、樂軒松阪亭、黑毛屋、MUCHOYAKI 牛排館、Packie 營業至 00：00
Chambistro 享．香檳營業至 00：30
老鼎旺、Jamie's Italian 營業至 01：00
老乾杯、GB 美式餐廳營業至 02：00
橘色涮涮鍋、小後苑、WILDWOOD 營業至 03：00
一蘭拉麵：24 小時營業

ATT4FUN
百貨全館營業時間延長到 01：00

餐飲：
發起人肉骨茶、手抓海鮮、乾杯營業至 01：00
泰J營業至 02：00
撈王營業至 03：00
海底撈火鍋、Woo Cafe、Frank戶外酒吧、AI夜店營業至 04：00
美滋鍋營業至 06：00
Sing Go KTV：24小時營業

微風松高、信義、南山
百貨全館營業時間至 22：00

餐飲：
【微風南山】
48F CE'LA VI 當日營業至 04:00
47F 和牛47 ； MIRAWAN 營業至 02:00
SMITH&WOLLENSKY 營業至 03:00

46F 新葡苑四十六營業至 01:00
SAFFRON 46 營業至 02:00

1F 犇 極上營業至 00:00
7F 金色三麥營業至 02:00
Trine&Zen、Mad For Garlic營業至 01:00

【微風信義】
45F MORTON’S、麻辣45 營業至 01:00
46F 饗饗營業至 01:00
47F CHEFS CLUB營業至 02:00

【微風松高】
4F 掌門精釀啤酒營業至01:00
3F TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS營業至 00:30
3F 饗泰多、海壽司營業至 00:00

統一時代百貨
百貨全館營業時間至 22：00

餐飲：
涮乃葉營業至 00：00
T.G.I Fridays、2樓星巴克營業至 02：00

信義誠品
百貨全館營業至 22：00 
書店：營業時間提前至22：00閉店

餐飲：
金色三麥 - 營業至02：00

遠百信義
百貨全館營業至 22：00 

餐飲：
4 樓美食街營業至 00：00
14 樓深夜食堂營業至 02：00（最後點餐時間為 00：00）

關鍵字：

跨年, 煙火, 台北101, 信義區, 倒數, 懶人包, 2020
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥 別被曖昧甜蜜沖昏頭　趁節慶將至，3徵兆看破對方不只你一個 吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭 外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？ AirPods最完美收納處！變身超潮耳環　戴著再也不怕弄丟 額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝錯誤　難怪粉刺冒不停 韓國大容量「最夯卸妝霜」價格超殺！特賣到12／30中午　太妍、宋智孝都狂推

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面