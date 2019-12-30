組到過年才會旺！樂高推出新春廟會＋「台北限定」舞獅組合　1／3獨家開賣

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為了慶祝農曆新年的到來，各品牌都會推出限定商品來搶新年財，而知名積木品牌樂高（LEGO），日前來台開設第一家旗艦店就帶來許多活動與新品，包括以寺廟為主題，搭配皮影戲舞臺與路邊攤的新春廟會積木以及統一時代百貨獨家販售的舞獅新年積木。

▲全台第一家樂高授權專賣店比照國際規格，但設計上注入天燈、珍奶超有台味。（圖／記者黃克翔攝）



為了慶祝2020年的農曆新年，樂高特地以寺廟與舞獅為主題推出兩款積木，其中，編號為80105的新春廟會組合以寺廟為中心，搭配一旁的燒烤、捏麵人路邊攤與「恭賀新禧」春聯設計，幾乎完美還原古早味的新年場景；而編號80104的舞獅組合則以舞獅為主軸，並加入中式建築外牆、書法畫筆以及沖天炮來呈現新年熱鬧的氛圍。

▲新春廟會組合以寺廟為中心，搭配燒烤、捏麵人路邊攤與「恭賀新禧」春聯設計為主。（圖／翻攝自LEGO）



▲以舞獅為主軸，並加入中式建築外牆、書法畫筆以及沖天炮來呈現新年熱鬧的氛圍。（圖／翻攝自LEGO）

全新推出的新春廟會組合，目前已於12／26在台北遠百信義A13的樂高旗艦店開賣，1／3則會在全台通路上架販售，定價為台幣3,499元，而舞獅組合將在1／3於台北統一時代百貨獨家販售，定價為台幣2,499元，喜歡的朋友別錯過了。

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此外，2020年為十二生肖全新輪迴的開始，因此Converse便以民間故事「鼠咬天開」為題，並透過傳統的剪紙為靈感，打造了新年玩創的全新系列。

▲Converse以民間故事「鼠咬天開」為題，打造了新年玩創的全新系列。（圖／翻攝自Converse）

由Converse推出的2020新年玩創系列共有三款經典鞋型，分別是Chuck 70、Jack Purcell以及Pro Leather。其中， Chuck 70與Jack Purcell採用能夠自行切割Tyvek材質，因此各位可以創造屬於自己的鞋款，而Pro Leather則是運用大量的皮革搭配少許的Tyvek材質製成。

▲共有三款經典鞋型，分別是Chuck 70、Jack Purcell以及Pro Leather。（圖／翻攝自Converse）

Converse 2020新年玩創系列，預計將於1／3在全台指定店點發售，而Chuck 70、Jack Purcell以及Pro Leather的定價，分別為台幣3,680元、台幣2,980元、台幣3,680元。

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