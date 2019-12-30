fb ig video ETtoday search mobile

組到過年才會旺！樂高推出新春廟會＋「台北限定」舞獅組合　1／3獨家開賣

> >

編輯／Duke

為了慶祝農曆新年的到來，各品牌都會推出限定商品來搶新年財，而知名積木品牌樂高（LEGO），日前來台開設第一家旗艦店就帶來許多活動與新品，包括以寺廟為主題，搭配皮影戲舞臺與路邊攤的新春廟會積木以及統一時代百貨獨家販售的舞獅新年積木。

▲全台第一家樂高授權專賣店比照國際規格，但設計上注入天燈、珍奶超有台味。（圖／記者黃克翔攝）

為了慶祝2020年的農曆新年，樂高特地以寺廟與舞獅為主題推出兩款積木，其中，編號為80105的新春廟會組合以寺廟為中心，搭配一旁的燒烤、捏麵人路邊攤與「恭賀新禧」春聯設計，幾乎完美還原古早味的新年場景；而編號80104的舞獅組合則以舞獅為主軸，並加入中式建築外牆、書法畫筆以及沖天炮來呈現新年熱鬧的氛圍。

▲樂高新年組合。（圖／翻攝自LEGO、Converse）

 

▲新春廟會組合以寺廟為中心，搭配燒烤、捏麵人路邊攤與「恭賀新禧」春聯設計為主。（圖／翻攝自LEGO）

▲樂高新年組合。（圖／翻攝自LEGO、Converse）

▲樂高新年組合。（圖／翻攝自LEGO、Converse）

▲以舞獅為主軸，並加入中式建築外牆、書法畫筆以及沖天炮來呈現新年熱鬧的氛圍。（圖／翻攝自LEGO）

全新推出的新春廟會組合，目前已於12／26在台北遠百信義A13的樂高旗艦店開賣，1／3則會在全台通路上架販售，定價為台幣3,499元，而舞獅組合將在1／3於台北統一時代百貨獨家販售，定價為台幣2,499元，喜歡的朋友別錯過了。

►快來學「無痛購物法」

此外，2020年為十二生肖全新輪迴的開始，因此Converse便以民間故事「鼠咬天開」為題，並透過傳統的剪紙為靈感，打造了新年玩創的全新系列。

 ▲樂高新年組合。（圖／翻攝自LEGO、Converse）

▲Converse以民間故事「鼠咬天開」為題，打造了新年玩創的全新系列。（圖／翻攝自Converse）

由Converse推出的2020新年玩創系列共有三款經典鞋型，分別是Chuck 70、Jack Purcell以及Pro Leather。其中， Chuck 70與Jack Purcell採用能夠自行切割Tyvek材質，因此各位可以創造屬於自己的鞋款，而Pro Leather則是運用大量的皮革搭配少許的Tyvek材質製成。

▲樂高新年組合。（圖／翻攝自LEGO、Converse）▲樂高新年組合。（圖／翻攝自LEGO、Converse）▲樂高新年組合。（圖／翻攝自LEGO、Converse）

▲共有三款經典鞋型，分別是Chuck 70、Jack Purcell以及Pro Leather。（圖／翻攝自Converse）

Converse 2020新年玩創系列，預計將於1／3在全台指定店點發售，而Chuck 70、Jack Purcell以及Pro Leather的定價，分別為台幣3,680元、台幣2,980元、台幣3,680元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

農曆新年, 樂高, 新春廟會, 舞獅, 春聯, 信義A13, 統一時代, 十二生肖, Converse
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭

吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝錯誤　難怪粉刺冒不停

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝錯誤　難怪粉刺冒不停

AirPods最完美收納處！變身超潮耳環　戴著再也不怕弄丟 韓國大容量「最夯卸妝霜」價格超殺！特賣到12／30中午　太妍、宋智孝都狂推 卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！ 2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集 奧斯塔羅12星座跨年周運勢1230-0105　處女事業爬升好機會、水瓶小心被開單 新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅 11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面