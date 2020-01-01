手機也要保暖禦寒！澎澎羽絨衣造型殼超可愛、觸感柔軟好摸

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@urbansophisticationtm

天氣冷了，各種厚重的外套都開始拿出來穿，雖然台灣沒有冷到要穿羽絨衣，不過倒是可以考慮給你的手機換上澎澎的羽絨衣外殼。這款外國網站推出的手機殼仿造羽絨外套設計，造型相當可愛～摸起來還真的有蓬鬆柔軟的觸感，看了好想購入，讓手機也一起保暖一下！

羽絨衣手機殼造型仿造The North Face的羽絨外套設計而成，以黑色為底，上面印了方型白色字樣。使用海綿的原料聚氨酯材質，將羽絨衣澎澎的形狀和質感製作出來，不只看起來可愛，摸起來也有軟軟的觸感～

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Sophistication Ltd.（@urbansophisticationtm）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 2 日 上午 7:26 張貼

除了純黑色的，還有推出彩色印花的版本，覺得素色太單調，可以考慮多了色彩點綴的款式。另外還預告可能會推出藍色印花的新款，一樣很可愛～

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Sophistication Ltd.（@urbansophisticationtm）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 26 日 上午 1:36 張貼



這款殼iPhone全系列都適用，黑色款售價65美元（約台幣1953元），彩色印花款售價42美元（約台幣1262元）。

這款手機殼是由外國網站Urban Sophistication所設計，他們的手機殼和AirPods保護套是主力商品，上面可能會寫上「把房租花在過大的手機上」、「社群媒體有害身心健康」等有趣的標語，使用手寫字體搭配簡單圖示，設計很有潮流感。另外還有推出服飾系列，名模凱亞葛柏、貝拉哈蒂德都曾用過他們的商品。

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Sophistication Ltd.（@urbansophisticationtm）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 15 日 上午 9:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Sophistication Ltd.（@urbansophisticationtm）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 上午 8:00 張貼

手機殼的款式不斷推陳出新，就連日本的成人玩具品牌TENGA也將他們的招牌飛機杯，做成造型手機殼！具有衝擊力的大紅色外型，一看就知道是什麼東西，但有個好處是放在遠方也能一眼看到它，絕對不會弄丟。目前已經在日本開賣，售價3800日圓不含稅（約台幣1043元），適用的機種是iPhoneX和Xs。

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在 Instagram 查看這則貼文 TENGA（@tenga_pr）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 下午 10:04 張貼

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