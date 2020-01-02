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角落小夥伴洗衣袋呆萌又療癒！別買娃娃積灰塵　最實用款才必須收藏

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編輯／Emily　圖／翻攝自bellemaison.jp、bandai.co.jp

角落小夥伴是現在超紅的人氣角色，呆萌可愛的外表深受大家歡迎，相關系列商品也不斷推出。這次他們居然變身成造型洗衣袋了！角落小夥伴做成趴著的姿勢，圓筒狀身體加上小小的手腳，可愛療癒又超級實用～買娃娃只能放著積灰塵，洗衣袋則生活中經常會用到，可以考慮收藏一隻洗衣袋版的角落小夥伴。

▲角落小夥伴洗衣袋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

角落小夥伴洗衣袋是由日本Belle Maison所推出，一共有八款造型，白熊、貓咪、恐龍、企鵝、炸蝦每款角色都有，不怕找不到自己喜歡的。洗衣袋做成趴姿的角落小夥伴，小小的手腳也有做出來，身體則是圓筒狀，拉鍊拉開就可以放入要洗的衣物，裝好後再丟進洗衣機即可。

▲角落小夥伴洗衣袋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲角落小夥伴洗衣袋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

這款洗衣袋根本和娃娃很類似，但卻超級實用！看到角落小夥伴在洗衣機裡翻滾的模樣莫名療癒，拿出來曬的時候更是可愛～平常沒用到的時候，放在櫃子上也賞心悅目。現在在日本Belle Maison官網可以買到，售價1620日圓（約台幣444元）。

▲角落小夥伴洗衣袋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲角落小夥伴洗衣袋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

除了洗衣袋，角落小夥伴也有和日本bandai合作推出造型和菓子。圓滾滾的角落小夥伴們超級Q，看了完全捨不得吃！一共有兩款，白熊是牛奶口味，企鵝則是蘋果口味，拿來配茶或咖啡都很適合。2019年12月30日會在日本的AEON商場販售，售價380日圓不含稅（約台幣104元），有機會去日本的話可以找找看囉！

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▲角落小夥伴洗衣袋。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

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關鍵字：

角落小夥伴, 洗衣袋, 日本, 小物, 雜貨
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