2019年最高轉售價球鞋TOP 9出爐！Off-White入選4雙　第1名竟要價台幣11萬

編輯／Duke 圖／翻攝自Goat

對依靠轉賣球鞋為生的人來說，球鞋的漲跌就像股票一樣有高有低，而2019的市場相當熱絡，眾多聯名款傾巢而出，像是Sacai X Nike LDWaffle、Travis Scott X Air Jordan 1等，因此知名奢侈品零售商The Real Real便用2019年的銷售數據，統整出年度轉售價最高的球鞋TOP 9。

2019年Nike維持一貫的飢餓行銷手法，所以幾乎霸占整個排行榜，9款球鞋Nike就占了其中的7款，而Adidas僅有Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」Reflective能夠排進榜單，不過，這或許跟Yeezy大量的鋪貨息息相關，下方一起來看看完整的排名吧！

第9名：Off-White X Nike Air Max 90

這雙以白色鞋面搭配透明鞋底的Nike Air Max 90，是Virgil Abloh首次與Nike打造「The Ten」系列時發售的配色。

定價：美金160元（約台幣4,800元）

轉售價：美金1,345元（約台幣40,350元）

漲幅：841％

第8名：Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」Reflective

全球搶翻天的黑魂配色Yeezy Boost 350 V2，因Reflective（全反光）版本的發售數量相當稀少，所以該鞋款的轉價售格才會居高不下。

定價：美金220元（約台幣6,600元）

轉售價：美金1,895元（約台幣56,850元）

漲幅：861％

第7名：Off-White X Converse Chuck 70

初代「The Ten」系列最晚發售的鞋款正是這雙Off-White X Converse Chuck 70，當時因鞋面採用半透明鞋身加上超美的冰藍大底就連女生也愛不釋手，所以該鞋款能進入這次的榜單，絕對是實至名歸。

定價：美金130元（約台幣3,900元）

轉售價：美金1,134元（約台幣34,020元）

漲幅：872％

第6名：Travis Scott X Air Jordan 1

「勾子一反，傾家蕩產」，這是Travis Scott X Air Jordan 1發售後，球鞋圈盛傳的一句話，由於該鞋款採用經典的Air Jordan 1，並且還加入倒勾設計，所以也成為許多人心目中的年度鞋款TOP 1。

定價：美金175元（約台幣5,250元）

轉售價：美金1,795元（約台幣53,850元）

漲幅：1,026％

第5名：Futura x UNKLE x Nike SB Dunk High Pro

2004年，知名藝術家Futura運用英國音樂團體UNKLE設計的專輯封面為靈感，打造了這雙Nike SB Dunk High Pro。

定價：美金70元（約台幣2,100元）

轉售價：美金836.5元（約台幣25,095元）

漲幅：1,195％

第4名：Nike Air Yeezy II「Red October」

由肯爺（Kanye West）打造的Air Yeezy II「Red October」，其轉售價曾經飆漲至台幣20萬元，不過，目前的售價已經下降許多。

定價：美金250元（約台幣7,500元）

轉售價：美金3,250元（約台幣97,500元）

漲幅：1,300％

第3名：Tom Sachs X Nike Mars Yard 2.0

由知名藝術家Tom Sachs一手打造Nike Mars Yard 2.0，其創作靈感來自於Tom Sachs與NASA科學家的交流，其中，以軟木塞製成的鞋墊是鞋款的最大亮點。

定價：美金200元（約台幣6,000元）

轉售價：美金3,000元（約台幣45,000元）

漲幅：1,500％

第2名：Off-White X Air Jordan 1「Chicaco」

該鞋款推出的時候讓人相當驚豔，因為Air Jordan 1有了很不一樣的設計，除了勾勾加大之外，材質、細節、Off-White的元素等讓該鞋款有煥然一新的感覺。

定價：美金190元（約台幣5,700元）

轉售價：美金3,450元（約台幣103,500元）

漲幅：1,816％

第1名：Off White X Nike Air Force 1 MoMA

為了慶祝紐約現代藝術博物館的MoMA展覽，Virgil Abloh特地攜手Nike打造Off White X Nike Air Force 1 MoMA，其中，由於該鞋款是展場限定，所以想要入手更是難上加難，因此才會有漲幅2,143％的誇張數字出現。

定價：美金175元（約台幣5,250元）

轉售價：美金3,750元（約台幣112,500元）

漲幅：2,143％

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