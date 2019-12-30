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日本女生瘋「奶昔日」減重　網友親試一周甩3kg

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▲▼日本女生瘋「奶昔日」減重 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲奶昔中可以添加一點點糖漿，可說是愛吃甜者的福音。（圖／翻攝自IG/saoooori89、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

喝奶昔可以減肥？答案是真的！日本女生最近流行以一周為單位的奶昔日減重法，方法簡單但效果卻顯著，更有網友分享第一周就瘦了3kg，雖然這也和個人體質有關，不過只要有試就有機會。

▲▼日本女生瘋「奶昔日」減重 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲多補充蛋白質幫助燃燒脂肪。

這個減重方式，是以一星期為單位，通常把星期一訂為奶昔日，這天三天都只能喝富含蛋白質的奶昔，而其他的六點，就必須多補充魚、肉、蛋、豆和乳製品，幫助肌肉生長。

當然其他六日不要暴飲暴食，食物的選擇並沒有特別的限制，也有網友分享如果想要理想效果，建議補充足夠水分、無糖咖啡或茶都可以，若想要效果更顯著，建議一周兩日實行奶昔日減重。

▲▼日本女生瘋「奶昔日」減重 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲以充足的睡眠為前提，減重才能有成果。

進行這個減重方式前，在這一個星期內，必須天天睡滿8小時，才能啟動奶昔日的減重效果，或許一天只喝奶昔不難，但天天得睡飽8小時，難度還比較高一些。

▲▼日本女生瘋「奶昔日」減重 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲可挑選喜歡的水果，讓減重仍保有一點樂趣。

奶昔製作方法如下：

必須準備：2種水果、3種蔬菜、30克乳清蛋白、250克無脂肪希臘酸奶、120毫升脫脂牛奶、120毫升椰子水、50毫升無糖椰奶、50毫升無糖果汁以及2茶匙內糖漿。將所有材料加入果汁機中攪拌均勻，即可食用。

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關鍵字：

減重, 奶昔, 鮮果, 日本
fashion.net

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