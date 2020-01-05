交不到男／女友？萬年單身人常有的3項特質　問題可能出在你身上

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

雖然現在網路發達，社交軟體這麼多，但你身邊一定也有幾個總是喊著想戀愛、卻一直單身的朋友，更甚者你自己也是，而在這些萬年單身人中，也不乏各方面條件都不錯的人，但為何一直交不到男友／女友，脫單失敗？其實他們大多都有著以下這3個共通特質，快來看看你是不是也有？

1.生活模式太封閉



如果你的生活日常總是只有上班、下班、回家，假日偶爾才跟三五好友吃飯、聚餐，還僅限於熟識的朋友，一旦要約你去新朋友比較多的場合，就推三阻四，懶得社交、懶得打扮，想想還是待在家好了……這樣固定又封閉的生活形態，沒有新的人出現，當然也就沒有「新的」讓你看對眼的人。

想有新戀情，首要條件就是要拓展生活圈，當你開始接觸更多不同人事物，就是認識新朋友的最好方式，從改掉推拒活動開始，多跟朋友聚會，參加活動，無論是去酒吧、旅遊，甚至聯誼，都去試試，當你走出線性生活，生活變得多元，遇到新對象的機會就會提升許多。

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2.看似要求不多的擇偶高標



對於另一半的選擇，每個人當然都有自己的一套「擇偶標準」，有些人可能嘴上說自己要求不多，但看似少少的一兩個要求包含層面卻很廣，能衍伸出許多細項，實際上來看標準就是不低。而這些所謂的標準其實就是綁住你開啟新戀情的框架，當你放下這些「規則」，你會發現，其實身邊也有些不錯的對象。

3.認識新對象會覺得慌張、不知所措



許多單身時間較長的人，因為生活模式過於固定，越來越少參加需要認識新朋友的聚會，慢慢地只習慣跟熟悉的人相處，當遇到初次見面或不太熟識的朋友時，就開始詞窮、慌張，讓相處互動變得生硬又尷尬，這樣的情況下也會讓異性感到不自在，遠離你。

這種情況下，可以先參加自己朋友較多的場合，先慢慢擴大交友圈，在自己熟悉的環境、氣氛下認識不同新朋友，如果有不錯的對象，等彼此比較熟悉後，再慢慢減少人數，提高單獨相處的次數。

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