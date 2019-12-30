fb ig video ETtoday search mobile

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

> >

▲BURBERRY全台首家全新概念店座落高雄漢神百貨，鼠年應景商品超吸睛。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 高雄報導

看到滿滿紅色系的衣服、配件，過年感就濃厚了，BURBERRY為農曆新年推出超應景的商品，老鼠卡片包、T恤可愛至極，位於高雄漢神百貨的專門店不但首賣，也搶先換上新年櫥窗，品牌大使周冬雨搽上紅唇為新品拍攝形象照，紅咚咚的既喜氣又很有個性。

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲周冬雨為農曆新年系列拍攝形象照，很有氣氛。

創意總監Riccardo Tisci接掌後，積極地為這個英倫老牌注入新鮮神情，例如以品牌創辦人Thomas Burberry名字縮寫設計的TB Logo鋪天蓋地、限時24小時販售的快閃等等，專門店的裝潢自然也有不同面貌，台灣第一家全新概念店選在高雄漢神百貨，男女裝位於不同樓層，同樣明亮寬敞，但又各有特色。

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲位於高雄漢神百貨的BURBERRY女裝店、男裝店分在不同樓層。（圖／品牌提供，以下同）

Riccardo上任時，收到了一朵玫瑰花，他以此為店裝靈感，女裝店內是淡粉紅與米色系，顯得溫暖，並有「Scarf Bar」，以整面牆與層板展示著引以為傲的各式圍巾，男裝店則看得見開心果淺綠色，搭配霧灰色，呈現反差效果，加上大理石帶出了英倫高貴氣息。

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲防水帆布托特包23,900元、絲綢方巾14,800元、鍊帶卡片夾17,200元。

BURBERRY並為農曆新年發表一系列商品，找來品牌大使周冬雨拍攝廣告，各式紅色包款是過年必備，服裝、配件上都能見到TB Logo與小老鼠插畫結合的圖案，相當活潑俏皮，T恤有多種款式，相當實穿、布滿Logo的托特包很受歡迎，小小的卡片夾更讓人一眼愛上，印著小老鼠，還有可拆式金色鍊帶，完全符合最近的迷你包風潮，可愛破表。

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY高雄漢神店＋周冬雨。（圖／品牌提供）

▲小型雙色皮革Grace包43,500元（上圖左）、小型絎縫拼色Lola包59,000元（上圖右）、後背包55,000元、棒球帽12,200元。

關鍵字：

BURBERRY, 高雄漢神百貨, 周冬雨, 鼠年, 農曆新年, Riccardo Tisci
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭

吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

AirPods最完美收納處！變身超潮耳環　戴著再也不怕弄丟

AirPods最完美收納處！變身超潮耳環　戴著再也不怕弄丟

額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝錯誤　難怪粉刺冒不停 韓國大容量「最夯卸妝霜」價格超殺！特賣到12／30中午　太妍、宋智孝都狂推 卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！ 新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅 2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集 奧斯塔羅12星座跨年周運勢1230-0105　處女事業爬升好機會、水瓶小心被開單 11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面