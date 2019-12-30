BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

▲BURBERRY全台首家全新概念店座落高雄漢神百貨，鼠年應景商品超吸睛。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 高雄報導

看到滿滿紅色系的衣服、配件，過年感就濃厚了，BURBERRY為農曆新年推出超應景的商品，老鼠卡片包、T恤可愛至極，位於高雄漢神百貨的專門店不但首賣，也搶先換上新年櫥窗，品牌大使周冬雨搽上紅唇為新品拍攝形象照，紅咚咚的既喜氣又很有個性。

▲周冬雨為農曆新年系列拍攝形象照，很有氣氛。

創意總監Riccardo Tisci接掌後，積極地為這個英倫老牌注入新鮮神情，例如以品牌創辦人Thomas Burberry名字縮寫設計的TB Logo鋪天蓋地、限時24小時販售的快閃等等，專門店的裝潢自然也有不同面貌，台灣第一家全新概念店選在高雄漢神百貨，男女裝位於不同樓層，同樣明亮寬敞，但又各有特色。

▲位於高雄漢神百貨的BURBERRY女裝店、男裝店分在不同樓層。（圖／品牌提供，以下同）

Riccardo上任時，收到了一朵玫瑰花，他以此為店裝靈感，女裝店內是淡粉紅與米色系，顯得溫暖，並有「Scarf Bar」，以整面牆與層板展示著引以為傲的各式圍巾，男裝店則看得見開心果淺綠色，搭配霧灰色，呈現反差效果，加上大理石帶出了英倫高貴氣息。

▲防水帆布托特包23,900元、絲綢方巾14,800元、鍊帶卡片夾17,200元。

BURBERRY並為農曆新年發表一系列商品，找來品牌大使周冬雨拍攝廣告，各式紅色包款是過年必備，服裝、配件上都能見到TB Logo與小老鼠插畫結合的圖案，相當活潑俏皮，T恤有多種款式，相當實穿、布滿Logo的托特包很受歡迎，小小的卡片夾更讓人一眼愛上，印著小老鼠，還有可拆式金色鍊帶，完全符合最近的迷你包風潮，可愛破表。

▲小型雙色皮革Grace包43,500元（上圖左）、小型絎縫拼色Lola包59,000元（上圖右）、後背包55,000元、棒球帽12,200元。