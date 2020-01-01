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李晶晶穿「美胸神器」曬深溝、馬甲線　馬爾地夫享親子時光甜蜜蜜

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▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶特別喜歡身上的彩虹比基尼，大方秀健身有成的馬甲線，上身2,690元，下身1,990元。（圖／翻攝李晶晶臉書）

記者陳雅韻／台北報導

李晶晶與9歲女兒伊莉莎白趁著聖誕假期，到馬爾地夫度過5天快樂的親子時光，她表示因住在水上Villa，每天至少下水2至3次，因此行前她特別備妥自己代理的「美胸神器」Voda Swim比基尼、Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽、Sun．Day度假概念店內販售的罩衫與編織包，完全是活動人形招牌，她招認：「每次店上進新貨，我忍不住都包回家。」

▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶度假必備自己代理的Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽，經典巴拿馬寬帽3,590元。

此次旅行李晶晶共帶5套Voda Swim比基尼，可以上下身混搭變化出更多組合，當中她最喜歡如彩虹般的漸層色款式，無論是白皙或小麥膚色穿起來都好看；而每回出國她必備黑色綁帶美胸比基尼，因為可以戲水穿，亦可作為內衣搭配罩衫或洋裝，相當實用。她大方曬出好深溝與令人羨慕的馬甲線，她透露雖然度假享受不少美食，但每日游泳、潛水運動量大，因此依然仍維持窈窕體態。

▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶帶著女兒度過歡樂親子時光，她穿出國必帶的黑色基本款綁帶美胸比基尼，上身2690元。

有了性感比基尼加持，少不了度假風帽子添時尚感，李晶晶此行打包經典巴拿馬寬帽、編織草帽、棒球帽等5頂帽子，因為海風會把頭髮吹亂、海水則將頭髮弄得黏答答，因此她愛戴帽子防曬、做造型並遮亂髮，且女兒可以和她交換戴，所以再麻煩也要塞進行李箱。

▲▼ 李晶晶 。（圖／翻攝李晶晶臉書）

▲李晶晶穿2,480元SG印染露肩洋裝、戴5,590元Ecua-Andino狂野時尚巴拿馬帽，以及5,740元繩編圖騰托特包。

關鍵字：

李晶晶, Voda Swim, Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽
fashion.net

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