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張鈞甯「紅衣」帥氣登封　堅強談感情：總是有不盡如意的時候

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▲張鈞甯。（圖／Bella 儂儂提供）

▲張鈞甯演繹《Bella 儂儂》2020年1月號封面。（圖／Bella 儂儂提供）

記者鮑璿安／台北報導

藝人張鈞甯總是被譽為仙氣化身，近日她登上《Bella 儂儂》2020年1月號封面，換上 LOEWE、FENDI俐落套裝展現超乎過往的酷帥形象，也大方聊起內心事，「愛情是很美好的事，但總是有不盡如意的時候 。」

▲張鈞甯。（圖／Bella 儂儂提供）

▲張鈞甯FENDI紅色襯衫搭配刺繡粉色西裝外套，綁起俐落馬尾展現率性。（圖／Bella 儂儂提供）

張鈞甯因演出《如懿傳》裡仙氣逼人的珂里葉特海蘭，演繹事業邁向新高峰，在這一年的尾聲公開了為雜誌《Bella 儂儂》拍攝的2020年1月封面，畫面中張鈞甯換上FENDI紅色襯衫搭配刺繡粉色西裝外套，綁起招牌氣質馬尾，展現罕見的俐落感，外表看似溫柔不過的張鈞甯，眼神中的表現力卻十分強大，她站在紅色背景中央，即便沒有多做修飾，卻依然唯美。

▲張鈞甯。（圖／Bella 儂儂提供）

▲張鈞甯。（圖／Bella 儂儂提供）

▲張鈞甯以Louis Vuitton 條紋針織上衣出鏡畫面相當迷幻。（圖／Bella 儂儂提供）

換個造型，張鈞甯以Louis Vuitton 條紋針織上衣出鏡，仿佛趴在水面中觀望自己的倒影一般，小巧五官更顯清晰，手臂微微向後彎折，展現強大的登封時尚感。張鈞甯也在訪談中提到，「我其實很重感覺也很感性，但在沒有不能繼續之前，我都會以感性的方式去努力。」

▲張鈞甯。（圖／Bella 儂儂提供）

▲張鈞甯理性外表下，藏著愛幻想的雙魚座心靈。（圖／Bella 儂儂提供）

笑稱自己雖然理性，不過內在是名副其實的雙魚座，提及面對愛情，張鈞甯表示，「我覺得人跟人之間的相遇不容易，這些緣份我都希望盡力圓滿，愛情是讓自己開心有更好的遇見，是很美好的事，但總是有不盡如意的時候，那就必須理性的去面對，該走的時候，該結束的時候，就會變得很理性。」

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關鍵字：

張鈞甯, 如懿傳, Bella, 儂儂, 雜誌, 封面, 2020, 新年, 登封, LOEWE, FENDI
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