「不愛回訊息」竟有3大迷人特質　投入當下、性格超好相處

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

打開你的手機看一看，有多少未讀訊息等著回覆？現在有許多不愛回訊息的人，每次提起都被他人詬病，不過這或許不是缺點，換個角度看，訊息放很久的人，都有以下3個迷人特質。

1. 生活很規律、階段性

許多人其實都屬於那種平常不回訊息，一次就索性回完全部的人，之所以在當下看到了訊息跳出，卻不想馬上回應，是因為手頭已經有正在忙的事情，心裡想空閒下來再去回覆，這類人其實很懂得自己當下該做什麼，也會階段性的分配任務，等到一次性回應，還比較省時間而且不容易漏掉訊息。

2. 很好相處，有什麼事情一下就忘記了

喜歡訊息放很久的你，通常都是心寬好相處的人，因為耐得住性子，不馬上回覆別人，也就等於無法要求對方秒回，所以就算自己的訊息被對方放著很久，也不會產生任何不悅，大事化小小事化無了。而且這類人往往在面對面時很健談，比起冷冰冰的通訊軟體熱情多了，你們只是懶得回，不代表難相處。

3. 十分投入在當下

不愛回訊息的人，相對的很投入在當下，如果沒有什麼特別的事情，久不想被手機所捆綁住，所以寧可背負晚回的罪名，而他們其實不是不關心朋友，如果在沒回覆的基礎上，對方又賴了一則訊息，他們就會視情節輕重被釣出來，可以說是很有自我特質的人物。

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