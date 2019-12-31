「最完美的控制就是不控制」　劉嘉玲的10句正能量金句

▲劉嘉玲金句在網路被傳頌，她活出50歲女生最美的樣子。（圖／翻攝自IG/carinalau1208，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

今年54歲的劉嘉玲，在鏡頭前總是自信又豁達，被問起如何看待50歲，她說：「我曾以為人生拋物線上30歲才是最高點，常常惶恐一年一年接近依然兩手空空，我曾以為50歲是坐著藤椅看日升日落，現在才了解50歲是顛峰，也可以是起點。」女孩們新的一年即將到來，若你對人生依然困惑，或許劉嘉玲的金句能夠給你一點啟發。

1.面對它、接受它、處理它，放下它。要習慣接受生活的不完美。

2.時間是一個健談者，它會為你解釋一切的，你不要在它發言之前，先提出問題，它會給你、給這個世界一個解釋。

3.你一定要經過不公平，你才會覺得公平的可貴。

4.長久的婚姻肯定是相互忍耐呀，是互相啊！你以為你在忍別人，其實人家也在忍你。

5.最完美的控制就是不控制

6.我還真的非常喜歡我現在這個年齡，我不喜歡我以前那個時候，因為你很徬徨，很不確認，你很不自信。我現在這個狀態，是我最飽滿最自信的。

7.女人無論到多大年紀都無需自怨自嘆。人生從來是孤單的旅程。無論生命中有沒有人與你相隨，都請你不要對人產生依賴，不要辜負時光，以及你對夢想的憧憬。成就自己，歲月會變得更加真實而美麗。

8.我能上天，也能下海。因為我很有好奇心，然後我又不怕摔。運動不怕摔，人生也不怕摔。

9.學會獨處很重要。一個真正懂得愛的人，其實第一個應該是愛自己，徹底了解自己之後，你那個愛才比較健全，當你跟另一個人相處的時候，你不是依賴，也不是霸占，是做自己。

10.一個女人，不論什麼時候都不應該放棄自己。你30歲，難道就覺得比不上年輕的小姑娘？也不見得，每日過好自己的生活，身體和靈魂永遠處於一個進步狀態，與時代共同成長，歲月對美人是餽贈。

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