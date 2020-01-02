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身材不是最重要！男性票選理想女友特質Top 10　第一名讓人猜不到

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▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

若是問到男人心中的理想女友輪廓，應該很多女生的第一反應都會說出甜美臉蛋、好身材、長髮或是氣質好等這些「大眾印象」中的條件，但實際上卻跟我們想像的差很大！國外男性網站《AskMen》曾票選出「理想女友」的10個特質，不僅外在條件佔比不高，第一名更讓人完全沒想到。

Top 10：獨立

雖然男生都喜歡被需要、被依靠的感覺，但若是沒有男友就什麼都不行，無時無刻都要緊黏著另一半，這樣「過度依賴」，只會讓人覺得厭煩。男生喜歡的是平時很獨立，但有時又會柔弱、需要他們保護的女生。

▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 9：聰明

男生喜歡聰明的女生並不是指要EQ 180、上知天文下知地理，而是能言之有物，擁有有趣的內在。如果空有美麗外表，內在空洞，聊天都聊不下去了，又如何愛上你。

▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 8：性生活和諧

兩人在一起，除了個性、三觀是否契合外，性生活也是很重要的一環，和諧的性生活能讓雙方感情更加親密，但也不是指女生要一昧配合男生，而是能找雙方都能享受、喜歡的方式才對。

Top 7：有吸引力

有吸引力並不只侷限於漂亮的臉蛋、性感的身材，像是有人是腿控，腿美就加分；有人喜愛開朗的笑容，只要面對甜甜微笑就被融化，對男生而言，外表只是第一眼，魅力才是吸引他們的重點。

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▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 6：能彼此尊重

人和人之間的相處，最基本的就是尊重，就算再親密也不能忽略。

Top 5：不剝奪對方自由

大部分男生都很討厭被管束的感覺，尤其兩人在一起最重要的就是能互相尊重，應該要尊重對方有自己的時間、意志和選擇，不要以「愛」之名，做出各種限制、干涉，給予適當的自由空間，兩人感情也能更長久。

Top 4：不會碎碎唸

還記得學生時期，我們都很討厭被爸媽碎碎念嗎？當然情侶之間也一樣，如果無法理性溝通，只是一直嘮叨碎念，不僅會讓他失去耐心，妳也會變成他另一個「媽媽」。

▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：能融入自己生活圈

不論男女，每個人都會希望伴侶跟自己的家人、好友群們能相處融洽，彼此可以自在地融入對方的生活圈，畢竟人活在世上無法只顧愛情，誰都不太可能拋棄家人和朋友，只和另一半生活。

Top 2：懂得包容

沒有人是完美的，再優秀的人都會其不足之處，你無法只挑對方的優點愛而不接受他的缺點或壞習慣，要懂得包容、尊重對方，雙方一起找到平衡點，畢竟也不是只有你忍受他的壞習慣，同時他也在忍受你的。

▲男性理想女友特質Top 10。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：讓他想成為更好的人

兩個人在一起，不是只有甜蜜的浪漫情懷，生活中是否能互相扶持、成為彼此最堅強的力量，也是一段成熟感情最吸引人的地方。尤其遇到一個好的另一半，會讓他們自然就想「be a better man」，給你更好的生活和未來。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 男女, 情侶, 女友, 理想, 條件, 特質, 票選
fashion.net

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