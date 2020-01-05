《2020因為愛你》高顏值男男CP純愛台劇　6位鮮肉帥哥趕快先追起來

《2020因為愛你》是由達騰娛樂與KKTV共同出品的男同志BL網路短劇，一集約10分鐘，找來韓星李時剛領軍，搭檔張又瑋、黃士杰、徐謀俊、郭宇宸以及蘇韋華等高顏值帥哥演員，共組3對男男CP。劇情描述一流大企業家族三位同父異母的兄弟親情愛情的鬥爭，如何面對種種「不科學」、「不可能」、「不可以」。

本劇將於2020年2月14日情人節開播，在這之前，劇中6位大帥哥趕快先追蹤起來了！

李時剛이시강飾演「元君澄」

32歲的李時剛是韓國歐巴來著，早先曾演過韓劇《姐姐們的逆襲》與電影《WALK STREET》，還有自己的YouTube頻道，180公分高的他被說外型相似周興哲。不僅如此，他還隱藏著一身肌肉身材，究竟這次在《2020因為愛你》會有什麼養眼演出，實在超令人期待。

在 Instagram 查看這則貼文 이시강（@lee_si_kang）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 上午 2:30 張貼

張又瑋飾演「元君道」

同樣有180公分高的張又瑋是模特兒出身，曾到北京發展戲劇，作品有《鬥戰勝佛3》、《傾情傾心》等 ，擁有濃眉大眼、精緻五官的他私下是個健身控，IG可以看到他常分享健身日常，可說是本劇的肌肉擔當，屬於肉食男女的，追他就對了。

在 Instagram 查看這則貼文 張又瑋｜Will.Chang（@will.c_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 20 日 上午 3:07 張貼

黃士杰Jerom Huang Alouf飾演「元君平」

有著混血臉龐的黃士杰是星二代，留著一半丹麥血液，媽媽是昔日玉女團體「城市少女」黃雅珉，從丹麥表演藝術學校畢業，身高183，白皙肌膚加上深邃臉蛋，肯定是下一個女孩們的夢幻天菜。

在 Instagram 查看這則貼文 Jerom Huang Alouf（@___jero）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 6:03 張貼

徐謀俊飾演「林尋」

年僅26歲的徐謀俊是從網劇《社畜時代》打開知名度，2019年更是演出多部作品，光劇就有《天堂的微笑》、《月下為愛墜落的祂》以及《男神時代》等，也參演電影《寒單》與《玩命貼圖》，演出經驗算是相當豐富。高大帥氣的外表曾讓他有「小王大陸」之稱，可是不容忽視的新生代潛力股啊

在 Instagram 查看這則貼文 徐謀俊Muji（@muji_jhsu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 4 日 上午 3:58 張貼

郭宇宸飾演「楊翔實」

帶有可愛呆萌感的郭宇宸在劇中是和張又瑋配對，他曾出演過多部廣告，以及戲劇《唐磚之地獄花谷》、綜藝《非常完美》的演出，喜歡分享旅行出遊照的他是個陽光男孩，究竟他會擦出什麼粉紅男男火花，一起拭目以待。

在 Instagram 查看這則貼文 郭宇宸（@achilles.916）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 上午 12:56 張貼

蘇韋華飾演「顏月戎」

因演出《高校英雄傳》打開知名度的蘇韋華，2002年出生，是6個男孩中年紀最小的忙內，而他有著1/4荷蘭血統，五官也相當深邃，和哥哥們排排站，魅力一點都沒在輸，想必將有機會成為新一代姊姊殺手。

在 Instagram 查看這則貼文 Wells Su 蘇韋華（@wells_su）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 10 日 上午 4:20 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 6個月激瘦19公斤！愛黛兒Adele：「過去的我只會流淚，但現在我會流汗！」

● 蔡詩芸生了！與老公王陽明IG曬一家三口溫馨合照，最棒的聖誕禮物

● 《2020因為愛你》又一高顏值BL純愛台劇！韓國肌肉歐巴李時剛領軍，6位鮮肉帥哥趕快先追起來了