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《愛的迫降》孫藝珍的富家女穿搭解析　格紋西裝、字母T真的不難駕馭

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玄彬與孫藝珍一同主演的韓劇《愛的迫降》，是由《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》編劇朴智恩的最新力作，從開播至今不斷刷新自身收視率，成為戲迷們每週必追的戲劇之一，劇中男主角為北韓軍人，女主角則是在南韓財閥家中的小女兒，兩人因意外相遇進而相愛的故事，雖然劇情沒有太大突破，不過有玄彬與孫藝珍兩位重量級演員，相信粉絲們絕對不會想錯過。

除了兩人的感情線值得死守放送，在劇中孫藝珍飾演的女主角尹世理，身為財閥家小女兒的她，每集造型自然成為網友們討論的話題，這回就帶大家來看，孫藝珍的富家千金穿搭，其實並沒有想像中那麼難以駕馭。

因為龍捲風的天災，女主角不小心被捲到了北韓，身上就是穿著這一身薰衣草紫的工作裝，適合喜愛偏愛中性打扮的女孩，選擇淺一點的配色更適合春夏季節。

到了風俗民情純樸的北韓，孫藝珍換上簡單的黑色套頭上衣搭配同色系長褲，再外搭一件米白色的淺色襯衫，展現身為富家千金的率性一面。

在男主角家落腳後，同樣選擇以襯衫作為穿搭，長版條紋襯衫搭配卡其短褲，大露長腿的小心機，這要玄彬歐巴怎麼受的了。

曾到國外旅行的女主角，穿上白色字母上衣、牛仔長褲的簡單穿搭，相信大家都可以從自己的衣櫃中找到，可以像她手拎一個亮點配件，為整體造型增添時髦味。

冬季穿搭最常見的針織衫，孫藝珍也有一套穿搭示範，穿上白色高領襯衫外搭今年最夯的奶茶色毛衣，下身則選擇深色百褶裙展現女人味，可以像歐妮一樣穿上長靴，喜愛中性風格的你也可以選擇運動鞋作為穿搭。

復古文青風持續延燒，孫藝珍這一身格紋西裝式洋裝，可以說是最佳穿搭示範，裡頭再搭配白色襯衫，展現懷舊的學院風格，看起來更多了一點書卷氣息。

在劇中飾演一名服裝公司代表的孫藝珍，怎麼可以少了「西裝外套」這個單品，不論是優雅感爆棚的米白色的素面西裝外套，或是氣勢滿分的黑色格紋金蔥西裝外套，都是女孩們衣櫃中必備的時髦單品。

富家女穿搭必備的優雅洋裝自然不能少，像是清新小碎花、嬌豔印花圖案、奢華燈芯絨材質等等，具設計感的長洋裝一穿，讓歐妮的氣場大增，完美詮釋財閥女的角色。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 愛的迫降, 孫藝珍, 穿搭
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