時尚雜誌實習生的觀察日記：「你以為坐在前排看秀就有公關包可收...」

Hi~我是Katherine,明天我要離開去法國了,想用這篇時尚雜誌實習生的觀察日記,來記錄一下我在美佳實習的三個月,也獻給對時尚產業抱有憧憬或疑問的妳。

“September is the January of fashion.”

我來美佳報到時正好時值四大時裝週,編輯們正在如火如荼地更新所有時尚資訊,同時又要兼顧下個月號的內容。可能昨天人還在位置上,明天又在巴黎看秀。

關於時尚產業,我想大家產生憧憬的起手式,大多同樣來自那些時尚電影和影集。其實前半年我才剛結束他家媒體的美妝實習,所以對雜誌生態算略知一二,但來到這裡有種愛麗絲夢遊仙境之感,或者說時尚大觀園裡的劉姥姥,什麼都新奇。而我猜時尚編輯眼神特別死的原因,在於無限稿量之外,還有服裝大片(fashion editorial)的拍攝。這些主題早在前一年的年底就開會決定,月份單元、使用元素,然後再去做很多延伸。進來後第二個禮拜,迎來我的第一次跟拍。

「第一次跟拍就出包」

為了跟光源還有時間賽跑,拍攝當天很早會開始妝髮,這同時除了要訂餐、買咖啡,還要整燙、裝箱前一晚編輯fitting好的服裝。

我們坐廢氣味很重的廂型車在台北大街小巷穿梭,為了省預算真的沒人在跟你租什麼豪華保母車,能省則省。模特會在車上穿穿脫脫、下車拍照、上車再換下一套,一切都在看似從容但疲倦的狀態下完成。所有完美大片的背後,是編輯與妝髮,趁拍攝時的每一秒空檔上去調整,力求細節。

你真的以為編輯只要坐在front row看秀就有大把公關包鞋可以收嗎?其實那些包裡裝的都是迴紋針、長尾夾、針線和膠帶。

而每每結束後,編輯跟我得回公司整理商借寄還,這當中最不有趣的一點就是十幾套秋冬大衣的重量(我愛春夏,相對輕盈!),就算心不累,但你的腰真的不會多開心。

就在此時,剛剛拍攝的miu miu短褲不見了!——編輯到處打電話詢問所有可能,卻怎麼都找不到。第一次跟拍就出包,還是殺了我吧⋯

後來再去詢問狀況,可能是穿脫時掉在車上,但司機說沒看見。總之,那條褲子至今仍下落不明。

(在這還有另一個故事,實習生間會口耳相傳一個「美工刀不要開太長」的經驗分享,故事大意是曾有實習生在拆箱時曾一刀深深地把sample劃破。兩者相較我真的不知道哪個比較慘。)

「你是不是覺得他們吃臭豆腐很不時髦?」

大家有聽說過「時尚人很愛穿全黑」這件事嗎?至少幾個設計師像Alexender Wang、川久保玲是這樣的。還有史蒂芬賈伯斯,他身上萬年不變的那件黑T正是三宅一生所設計。關於全黑這件事有很多種說法,其中有黑色本身就時尚、節省穿搭時間,或讓焦點聚焦於作品⋯總之我看到的妝髮、攝影、服裝編輯,真的都滿愛穿全黑的。

我上頭有位T編,always in black,然後拉一條粗黑眼線,氣場是電影裡的惡魔老闆會有的那種。

這回拍攝由她styling,團隊又是一身黑的拖著工具箱進來。她的習慣是買一些隨手可抓的零食、雞胸肉和水果給大家在拍攝時補充熱量。這次有位模特兒點餐說想吃臭豆腐,T編便大笑問我說:「你是不是覺得他們吃臭豆腐很不時髦?」

笑完之後,突然想起之前我在實習生自己的小空間吃泡菜鍋,然後T編突然進來,她肯定是聞到了,天。

「《穿著Prada的惡魔》?」

《穿著Prada的惡魔》帶給了任何想進時尚產業或尚未踏入職場的新鮮人,非常非常多的想像,尤其是主管這一part。而實際上:

前面所提到的T編,除了硬式氣場跟嗅覺靈敏(我是說對時尚趨勢),她酷的氛圍是讓你想幫她的每一個出場,配上秀場會有的那種前衛techno。我很喜歡她跟我說話時,會盤腿坐在桌上,跟我侃侃而談服裝設計師與品牌的歷史;或者說她先抽一根菸再上車。而W編則是輕柔如Doris Day的《Dream A Little Dream of Me》。

就像時裝週四座城市有自己的風格:紐約商業、倫敦怪誕、米蘭藝術、巴黎奢華。在兩位編輯styling出來的造型中也能隱約看出不同作風。T編的故事不受拘束、反叛意味濃厚,W編的造型則多花多草多羽毛,如仙女落人間。

至於編輯跟妝髮團隊怎麼看那些大品牌的服裝?有時候judge起來真的很毒舌又很好笑。最常聽到的就是「很廉價」。某次在fitting某件大牌的繃帶裝,他們居然說這很像高級陷阱妹,哈哈哈哈哈,儘管我很愛Dua Lipa,但後來看到她穿那套表演都會想到這件事。

「觀察力:時尚的彩蛋」

我曾在拍攝後問過T編:「剛剛那套,妳怎麼知道要配方包還是圓包?」她給我的唯一解釋是「觀察力」。

大量閱讀絕對是培養美感與品味的關鍵,在你吸收足夠養分之後,很像追劇久了,大概會知道劇情走向,那種把所聞所見內化的感覺。透過大量閱讀和觀察,你也會有新的想法跟靈感,和不同團隊在溝通上,一張reference拿出來,也會明白彼此討論內容的頻率。

我想觀察力這件事,除了是對生活感知的細膩度,也能幫助你從日常的無謂小事汲取靈感。就如同我現在正在寫的觀察日記,觀察帶給了我一些養分。

例如,在幾次fitting和文章後,我也默默地養成了對一些品牌的熟悉和敏感度。有幾次我在電視上看見明星身上著用的華服,心裡猜想:「應該是某牌吧。」搜尋之下確認後,那種腦袋燈泡大亮的雀躍感,可以開心很久!

還有一次拍攝。拍攝除了天還沒亮,也有夜色已深的時候。姐妹party是這天的主題設定,凌晨一點我們在敦南詹記拍攝,攝影說這是台北市最asia感的紅色招牌,放著《猜火車》的Born Slippy、蒙特婁獨立樂團SUUNS⋯(攝影師的歌單真的時髦又好聽,我也因此偷了很多歌單)這些歌曲莫名讓現場很進入狀況,也在無形之中影響模特兒的律動、神韻。

這感覺很像是如果你沒看過那些電影、不懂緣故,就不會明白其中的致敬與後面的彩蛋。想說的是,如果你身在其中還不多觀察一些,恐怕對這些時尚的這些大小事,不會這麼有感觸。那麼你就只是對時尚「有興趣」,而無法體會箇中的趣味。

以上是時尚實習生Katherine的觀察日記,獻給我自己、美麗佳人,還有對時尚產業工作抱有憧憬或疑問的妳。

