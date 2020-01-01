fb ig video ETtoday search mobile

時尚雜誌實習生的觀察日記：「你以為坐在前排看秀就有公關包可收...」

> >

Hi～我是Katherine，明天我要離開去法國了，想用這篇時尚雜誌實習生的觀察日記，來記錄一下我在美佳實習的三個月，也獻給對時尚產業抱有憧憬或疑問的妳。

“September is the January of fashion.”

我來美佳報到時正好時值四大時裝週，編輯們正在如火如荼地更新所有時尚資訊，同時又要兼顧下個月號的內容。可能昨天人還在位置上，明天又在巴黎看秀。

關於時尚產業，我想大家產生憧憬的起手式，大多同樣來自那些時尚電影和影集。其實前半年我才剛結束他家媒體的美妝實習，所以對雜誌生態算略知一二，但來到這裡有種愛麗絲夢遊仙境之感，或者說時尚大觀園裡的劉姥姥，什麼都新奇。而我猜時尚編輯眼神特別死的原因，在於無限稿量之外，還有服裝大片（fashion editorial）的拍攝。這些主題早在前一年的年底就開會決定，月份單元、使用元素，然後再去做很多延伸。進來後第二個禮拜，迎來我的第一次跟拍。

「第一次跟拍就出包」

為了跟光源還有時間賽跑，拍攝當天很早會開始妝髮，這同時除了要訂餐、買咖啡，還要整燙、裝箱前一晚編輯fitting好的服裝。

我們坐廢氣味很重的廂型車在台北大街小巷穿梭，為了省預算真的沒人在跟你租什麼豪華保母車，能省則省。模特會在車上穿穿脫脫、下車拍照、上車再換下一套，一切都在看似從容但疲倦的狀態下完成。所有完美大片的背後，是編輯與妝髮，趁拍攝時的每一秒空檔上去調整，力求細節。

你真的以為編輯只要坐在front row看秀就有大把公關包鞋可以收嗎？其實那些包裡裝的都是迴紋針、長尾夾、針線和膠帶。

而每每結束後，編輯跟我得回公司整理商借寄還，這當中最不有趣的一點就是十幾套秋冬大衣的重量（我愛春夏，相對輕盈！），就算心不累，但你的腰真的不會多開心。

就在此時，剛剛拍攝的miu miu短褲不見了！——編輯到處打電話詢問所有可能，卻怎麼都找不到。第一次跟拍就出包，還是殺了我吧⋯

後來再去詢問狀況，可能是穿脫時掉在車上，但司機說沒看見。總之，那條褲子至今仍下落不明。

（在這還有另一個故事，實習生間會口耳相傳一個「美工刀不要開太長」的經驗分享，故事大意是曾有實習生在拆箱時曾一刀深深地把sample劃破。兩者相較我真的不知道哪個比較慘。）

「你是不是覺得他們吃臭豆腐很不時髦？」

大家有聽說過「時尚人很愛穿全黑」這件事嗎？至少幾個設計師像Alexender Wang、川久保玲是這樣的。還有史蒂芬賈伯斯，他身上萬年不變的那件黑T正是三宅一生所設計。關於全黑這件事有很多種說法，其中有黑色本身就時尚、節省穿搭時間，或讓焦點聚焦於作品⋯總之我看到的妝髮、攝影、服裝編輯，真的都滿愛穿全黑的。

我上頭有位T編，always in black，然後拉一條粗黑眼線，氣場是電影裡的惡魔老闆會有的那種。

這回拍攝由她styling，團隊又是一身黑的拖著工具箱進來。她的習慣是買一些隨手可抓的零食、雞胸肉和水果給大家在拍攝時補充熱量。這次有位模特兒點餐說想吃臭豆腐，T編便大笑問我說：「你是不是覺得他們吃臭豆腐很不時髦？」

笑完之後，突然想起之前我在實習生自己的小空間吃泡菜鍋，然後T編突然進來，她肯定是聞到了，天。

「《穿著Prada的惡魔》？」

《穿著Prada的惡魔》帶給了任何想進時尚產業或尚未踏入職場的新鮮人，非常非常多的想像，尤其是主管這一part。而實際上：

前面所提到的T編，除了硬式氣場跟嗅覺靈敏（我是說對時尚趨勢），她酷的氛圍是讓你想幫她的每一個出場，配上秀場會有的那種前衛techno。我很喜歡她跟我說話時，會盤腿坐在桌上，跟我侃侃而談服裝設計師與品牌的歷史；或者說她先抽一根菸再上車。而W編則是輕柔如Doris Day的《Dream A Little Dream of Me》。

就像時裝週四座城市有自己的風格：紐約商業、倫敦怪誕、米蘭藝術、巴黎奢華。在兩位編輯styling出來的造型中也能隱約看出不同作風。T編的故事不受拘束、反叛意味濃厚，W編的造型則多花多草多羽毛，如仙女落人間。

至於編輯跟妝髮團隊怎麼看那些大品牌的服裝？有時候judge起來真的很毒舌又很好笑。最常聽到的就是「很廉價」。某次在fitting某件大牌的繃帶裝，他們居然說這很像高級陷阱妹，哈哈哈哈哈，儘管我很愛Dua Lipa，但後來看到她穿那套表演都會想到這件事。

「觀察力：時尚的彩蛋」

我曾在拍攝後問過T編：「剛剛那套，妳怎麼知道要配方包還是圓包？」她給我的唯一解釋是「觀察力」。

大量閱讀絕對是培養美感與品味的關鍵，在你吸收足夠養分之後，很像追劇久了，大概會知道劇情走向，那種把所聞所見內化的感覺。透過大量閱讀和觀察，你也會有新的想法跟靈感，和不同團隊在溝通上，一張reference拿出來，也會明白彼此討論內容的頻率。

我想觀察力這件事，除了是對生活感知的細膩度，也能幫助你從日常的無謂小事汲取靈感。就如同我現在正在寫的觀察日記，觀察帶給了我一些養分。

例如，在幾次fitting和文章後，我也默默地養成了對一些品牌的熟悉和敏感度。有幾次我在電視上看見明星身上著用的華服，心裡猜想：「應該是某牌吧。」搜尋之下確認後，那種腦袋燈泡大亮的雀躍感，可以開心很久！

還有一次拍攝。拍攝除了天還沒亮，也有夜色已深的時候。姐妹party是這天的主題設定，凌晨一點我們在敦南詹記拍攝，攝影說這是台北市最asia感的紅色招牌，放著《猜火車》的Born Slippy、蒙特婁獨立樂團SUUNS⋯（攝影師的歌單真的時髦又好聽，我也因此偷了很多歌單）這些歌曲莫名讓現場很進入狀況，也在無形之中影響模特兒的律動、神韻。

這感覺很像是如果你沒看過那些電影、不懂緣故，就不會明白其中的致敬與後面的彩蛋。想說的是，如果你身在其中還不多觀察一些，恐怕對這些時尚的這些大小事，不會這麼有感觸。那麼你就只是對時尚「有興趣」，而無法體會箇中的趣味。

以上是時尚實習生Katherine的觀察日記，獻給我自己、美麗佳人，還有對時尚產業工作抱有憧憬或疑問的妳。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【Tiffany & Co. 2019熱賣 TOP5】酷酷的 T True、甜甜的 T Smile、超經典 The Yard，珠寶迷最愛的設計原來是這些…！

誰說戴金鍊的都是爆發戶？超模Hadid姐妹、英國王妃Kate和Meghan...都是份量感首飾的愛好者！

時尚雜誌實習生的觀察日記：「你以為編輯坐在前排看秀就有公關包可收，其實包裡裝的都是⋯」

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 時尚雜誌, 實習生, 秀場, 時尚
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話

陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話

2020元旦優惠！　星巴克「連續5天」第二杯半價　丹堤買一送一

2020元旦優惠！　星巴克「連續5天」第二杯半價　丹堤買一送一

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈 吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭 蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只 蔡依林PUMA形象照變「蛇蠍美人」！逆天長腿粉絲狂讚：帥翻 王大陸「歪嘴笑」與吳亦凡搶穿ASSC帽T　粉絲毒舌：高下立判 謝金燕跨年彩排裝萌　撐4800元熊傘Q爆 新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面