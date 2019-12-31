誠品2019年度獨家選書！看完這10本，新的一年將成為更好的人

回首2019年，是否曾經在工作、感情中跌倒受傷？新的一年想避開鳥人鳥事，不妨花點時間看看誠品為《美麗佳人》讀者，所挑選的10本書單，看完後請勇敢抬起頭，一起邁向嶄新並充滿希望的2020年！

【心靈勵志】

♛水島廣子《給不小心就會太在意的你：停止腦中小劇場，輕鬆卸下內心的重擔！》、出版社／大好書屋

現代人總不知不覺想太多，這本書利用清楚條理，為被工作、戀愛、人際關係逼得喘不過氣的人，提供溫柔處方箋。讓我們透過一次又一次的練習，學會緩解焦躁的心，找回平靜快樂的生活。

♛米蓮．德克洛《妳可以狼狽跌倒，但一定要優雅起身：法國大齡女子快樂╳自信的祕密，關於愛情、生活與家庭》、出版社／大好書屋

即便是「大齡」又怎樣？學習法國熟女們不拘泥於「符合年齡」的裝扮、用樂觀開放的態度擁抱生活，從兩性關係、時尚、約會、性、皮膚保養、友誼、孩子、工作及家庭生活等領域都探討到了，讓妳永遠都散發著難以抵抗的魅力。

♛艾莉《勇敢的人請小心輕放》、出版社／悅知文化

暢銷作家艾莉在12月底的重磅新作！裡面共有51篇暖心散文、20則心情短詩，傷痕累累的心，肯定都能從中獲得修復。

♛老楊的貓頭鷹《每天演好一個情緒穩定的大人》、出版社／高寶書版

再推出過多本暢銷作品後，老楊的貓頭鷹新書透過27篇有趣故事，教大家扮演一個情緒穩定的大人，無論遇到任何生命起伏，都可以微笑以對。

♛張西《我還是會繼續釀梅子酒》、出版社／三采文化

超過30萬粉絲追蹤、新生代最具影響力作家之一的張西，首度讓讀者走進最赤裸的內心，寫下對自我、人生、傷害、愛與孤獨的深刻感受，預計發售日期為2020/1/3。

【愛情】

♛風煢子《妳曾與多少渣男互道晚安》、出版社／高寶書版

人生的過客來來去去，也總遇到過幾個渣男攪局，不管如何，都要知道：「世上沒有無緣無故的愛情，更是沒有永堅不摧的真心。」透過一篇篇麻辣的愛情故事，助你找到命定好男人。

♛陳永儀《感情這件事: 五種角色，在愛的學習中遇見心理學家》、出版社／三采文化

國際心理學家陳永儀將近30年的專業，讓讀者能從5種角色中看見自己，當你徹底理解後，就會更知道如何去愛。

♛肆一《謝謝你，也剛好喜歡我：全世界我只要你的喜歡》、出版社／三采文化

療癒系作家肆一睽違6年後又一暖心力作，寫給曾經受過傷，卻對於愛情懷抱希望的妳。看完後會對於生命中的每個遇見、過去都有不同見解。

♛你喵姐《妳那麼獨立, 一定受了不少委屈吧: 男人最常使的13種渣法。殺不死妳的, 會讓妳更強。》、出版社／任性出版

被譽為90後獨立女性的代言人的「你喵姐」，是高人系的療癒系作家，犀利字句能狠戳女人心，哭過痛過之後的妳，會值得更好的人！

♛薇薇夫人《給比我年輕的女朋友》、出版社／遠流

身為台灣最有影響力的女性作家之一的薇薇夫人，為廣大的女性朋友，解開婆媳、夫妻、親子之間的疑惑，這是一份充滿愛的書，能體會到「樂、活、人、生」的感思。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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