人見人愛花見花開！「最有長輩緣」的星座TOP 4　摩羯有禮貌紅包拿不停

人與人相處總有許多眉角，也有許多人不擅長與長輩們相處，覺得溝通上有代溝，但有一些星座很有方法能夠哄讓長輩們開心，究竟是哪三個星座人見人愛花見花開呢？

TOP3：天秤座

說到天秤座是社交圈中戰無不勝、攻無不克的交際第一把交椅，一定沒人敢反對，憑著長袖善舞的優雅氣質，以及細心耐心的傾聽互動，不論新朋友舊朋友男朋友女朋友，都很難對天秤的魅力完全免疫，而最值得一提的，就是連上了年紀的長輩，也忍不住把可愛的小天秤收編，因為天秤的善解人意，最能融化老人們頑固的心，加上天生嘴甜，懂得說些讓老人們高興的話，再厭世的長者遇到天秤，都能重新找到希望，天秤哄人、討喜的潛力也能在長輩面前發揮得無懈可擊！

TOP2：摩羯、巨蟹

其實摩羯老實憨厚又勤勤懇懇的模樣，在長輩面前面不用特別聊什麼，就能以認真又滿滿禮貌的態度打動老人們的心，更何況摩羯根本就是先老起來放的星座，總帶著一種沉穩成熟又小滄桑的氣質，讓老人們格外有種親切感，不了解的人還以為你和長輩同齡咧~同樣能和老人們一見如故的還有巨蟹座，不論聊國事、家事、健康，或聊聊鄉土劇、哼哼老戲曲兒，蟹座就是很能catch到長輩們關注的事，或是與長輩聊著聊著就能熱絡講到共同話題，最重要的，蟹座在應對時總多一分禮貌與專注傾聽的神情，讓長輩遇到巨蟹，就像遇到百年知音一樣，話匣子一打開就再也關不住，過年過節，憑著蟹座、摩羯討喜的氣質與魅力，紅包必能如雪片般飛來啊～（誤）。

TOP1：雙子座

雙子座不只有長輩緣，其實也有平輩緣、晚輩緣、女人緣、男人緣等等，只要雙子認真互動、交朋友，很少有誰能抵抗得了他們流露出的魅力！特別是與長輩互動，雙子肯定會拿出他們「見人說人話、見鬼說鬼話」的特殊專長，無論聊政治、聊經濟、聊歷史、聊隔壁老王的八卦，雙子都能無所不聊，還懂得提問與舉一反三，一張嘴巴甜如蜜，逗得老人們笑顏大開！在長輩眼裡，再也沒有比你更聰明、精乖的孩子了，想不疼都難，任憑長輩臉再臭、再兇，在雙子靈靈巧巧討好賣乖的超級手腕下，就算是老番巔也完全被你馴服，這份潛力若應用到職場上，也往往成為雙子事業扶搖直上的秘密武器，建議雙子們，年終考核面談不妨多運用這招，加薪升官鐵定不會少你一份！

同場加映：長輩面前哪壼不開提哪壼的直白星座─牡羊座

其實長輩也是人，沒有我們想得高深莫測，有個星座就是很容易用三言兩語惹毛長者，把老人氣到血壓升高爆青筋，這星座就是羊座無誤！話說牡羊一根腸子通到底，就難免擁有屬於小孩有話直說毫不隱藏的特性，他們可沒空顧慮那麼多，有什麼說什麼，加上沒耐性聽長者嘮嘮叨叨往事重題，對話只有對錯沒有禮讓，該顧的禮數固然有，但說話從不需要客氣；可想而知你知道結果的。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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