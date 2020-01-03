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潔西卡的「辦公室穿搭術」夠時髦　西裝外套＋小白鞋，率性不失專業感

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▲JESSICA（圖／翻攝自IG@Jessica）

靴子的季節又來臨啦！此時不妨參考Jessica選擇與西裝同色的靴子，透過相異材質形塑造型上的時髦層次，而藍色丹寧褲的搭配則替整體裝扮點上明亮的色塊。

全白的裝束雖說顯得乾淨俐落，但面對轉涼的氣溫，不妨在外添上一件色彩溫和的針織外套，替整體抹上清新的溫柔質感，尖頭靴、高跟鞋…和休閒運動鞋想比之下也更有女人味喔！

 
 
 
 

需要點氣勢撐撐場面嗎？那麼就大膽穿上正紅色的西裝套裝吧！Jessica這身造型除了以黑色上衣作為內搭選擇，不但淡化老氣、增添酷帥性格，豹紋印花的點綴更顯霸氣。

皮革褲不論是外出約會或是上班穿其實都很合宜喔！只要再搭配上選擇與“個性”皮革褲相異曲調的單品，像是參雜著珠飾的毛衣，不僅保留了帥氣的性格，也多了華麗的氛圍

 
 
 
 
 
 
 
 

或是充滿女人味的毛呢外套也是另一個優雅選喔！

若是想展現強悍的自信氣勢的話，則可選擇漆皮皮革褲，再搭上一件西裝外套，共組魅力破表的裝束，但切記的是上衣建議以素Tee為主，才不會使造型過於浮誇（畢竟是在辦公場合～）

 
 
 
 
 
 
 

另外像是荷葉滾邊的造型衣領，抑或袖子上的設計巧思…均替單一色系穿搭佐上浪漫的時髦女人味喔！

 
 
 
 
 

雖說黑色西裝外套最不會出錯，但若單穿通常會給人過於嚴謹的感覺，因此在造型上建議可以以雪紡襯衫取代棉質襯衫，甚至搭上休閒單寧褲也依然不失幹練氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 

偏愛中性風格的你，依然能選擇深色的裝外套彰顯性格魅力，款式上則可嘗試墊肩＋寬鬆的剪裁，讓整體散發出率性的時髦氣息。

 
 
 
 
 

然而除了普遍常見的黑色西裝，粉彩色調的西裝外套不僅更能突顯出溫柔的女人味，若是與淺色丹寧褲搭上又是另一甜美。

 
 
 
 
 

最不易出錯的黑白配則能體現出俐落的氛圍，若想再多些率性氛圍，那麼寬鬆剪裁的襯衫絕對是很好的選擇，造型上則可將襯衫衣角紮進半邊，除了不讓衣服長度遮蓋住腿部比例，也增添了帥氣的印象。

 
 
 
 
 
 

再來像是許多女孩喜愛的大地色系也超級適合出現在辨公穿搭中，沈穩又具質感的色調只要隨意搭上一件米色針織高領，或是低飽和淺色系的服裝都可共組出內斂的品味！

 
 
 
 
 
 
 

迷你短裙、荷葉邊外套、及踝襪＋瑪莉珍鞋，集結率性、優雅、學院於一身的混搭造型，也是風格轉變上的嘗試喔！纖細的長腿更在這身裝束中得到完美釋放。

 
 
 
 

最後像是配件上則可選擇優雅女人的貝蕾帽、帥氣女孩的棒球帽、甚至利用絲巾替樸素的裝扮佐上一絲色彩與時髦感！

 
 
 
 

就算是炎熱的天氣也依然能穿上西裝外套喔！像是在面料上盡量選擇具散熱透氣的棉麻，又或是清涼感的緞面，此外，色彩的挑選也是一大關鍵喔！好比輕柔色調的粉彩色，讓整體散發出消暑的甜蜜涼意。

 
 
 

然而除了普遍常見的蓋臀長度，短版剪裁的西外則能賦予造型另一帥氣氛圍，尤其版型偏向挺＋墊肩更能突顯此韻味。

 
 
 
 
 
 

而下身的搭配除了褲子之外，迷你短裙和大尺寸的西裝外套也很合搭，帥氣之餘又帶性感韻味！造型上也很建議學習Jessica穿上中長襪，增添些許端莊氣質。

以上這些省去繁複妝點的造型才是辦公造型的最佳選擇喔！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 穿搭, Jessica Jung, 辦公穿搭
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