安格斯12星座一周運勢12/30-2020/1/5　水瓶好運發酵、天蠍感情工作都卡卡

牡羊 3.21~4.20

2020新開始對羊座來說未必有新氣象，運勢表現還是有些動盪不安，尤其是在感情上，很可能因進展太快、或來得太突然，開始面臨到許多問題，尤其是親朋好友的閒言閒語或是受到家人的不看好，都讓你一個頭兩個大，此時週遭的言語聲浪正是考驗彼此感情的時機，兩人得攜手共度難關，過了這一段就有機會否極泰來。

金牛 4.21~5.20

工作、家事不約而同的糾纏上了牛座，在新年來臨前夕牛座特別容易為某些事疲於奔波，忙得不可開交，以致於感情暫時被擱置在一邊，有對象的直接承接情人的過度關心，很可能會有些疲於應付，如果對方不能體諒，會讓你格外艱辛。其次在忙碌之餘你也最好檢討一下你的工作方式，忙也要忙對方向才行。

雙子 5.21~6.20

所謂能者多勞，本週的雙子將成為長官主管的最強軍師，只是在職場的運勢上會辛苦一點，而此時的你又特別容易在工作的過程中招惹到一些是非，讓你在辛苦工作之餘又多添了許多顧慮，這個時候最需要學習的就是樂觀，拉高你的EQ是當下最重要的學習課題。感情十分精采，得當心爛桃花招惹到一身腥。

巨蟹 6.21~7.21

蟹座本週運勢吉中帶凶，天空中諸行星對你的星座來說，並沒有呈現良好的角度，這使你容易白忙空轉，心境上也因為低成就感讓你感受加倍艱辛，尤其工作上有點力不從心的感覺，建議你可得拿出比平常更多的專注力，否則工作運勢不進則退，過去建立的工作成就很容易就被遺忘囉！感情是一大暖源，不論是情人、朋友都能給你力量。

獅子 7.22~8.22

水星在對宮與獅子遙遙相望，看似影響不大，但其實將左右著整體運勢表現，獅子們得留心與朋友同儕間的的溝通應對，講話本來就直接、心直口快的獅子們，這周開心起來很容易語不驚人死不休，在言談間無心得罪人，感情上更容易與情人引發小爭執，建議你在重要聚會場合中記得關小音量，白目的話愈少人聽到對你愈有利。

處女 8.23~9.22

雖然工作、人際上一點也輕鬆不起來，不過本週的處女座將能會在忙碌中得到成就感，特別是職場上付出的努力會受到肯定，雖然在與朋友的關係上較為不佳，但務實樂觀的你可以從工作或學業成績上得到安慰。感情上表現較低迷，被動的處女座內心在想什麼沒人能懂，還是得多主動分享，茫茫人海中尋找你的知音。

天秤 9.23~10.22

有多少事實就說多少事，秤座很大的問題就是太習慣討好人，這週在講話上得低調一點，受到太陽摩羯的影響，說話過於討好本周在人際間反而不是那麼受歡迎，可能是因為言多必失，還是要真心些較好。感情上秤子的愛情濃情蜜意，能與情人共渡美好的時光，沒情人的也可大方提出邀約，這週對天秤來說有行動就會有進步

天蠍 10.23~11.22

上週的無形壓力持續中，天蠍堪稱年底的卡卡之神，感情和工作運勢上都呈現一種不上不下的尷尬狀態，走走停停不是很順遂。有對象的與情人最近難免有些小爭執，大多和你太認真有關，有時得relax一下。沒情人的最近這陣子也很難繃出個對象，不如跟朋友開心吃喝！工作上沒有大問題卻容易因小事煩躁。

射手 11.23~12.21

金錢宮位諸吉星高照，新舊年度的銜接時期，射手運勢不弱，工作職場表現可圈可點，能成為後進的典範，但也許是命運捉弄，最近在與人互動應對上，射手很可能有禍從口出的小災，得罪長輩或長官，另外在與情人、心上人聊天說話也上要特別「忌口」，在前景不明的狀況之下不宜妄下斷言，還是要先觀察清楚狀況再說。

摩羯 12.22~1.19

日、水、木、土外加冥王星全走入了本命宮的本週，摩羯運勢沒有想像中燦爛，反而有很多細節需要小心，特別是在工作上過度一板一眼公事公辦的態度，將讓你丟失不少人緣，會被一些沒有預料到的事務纏身，但這不代表是壞事，隨之而來的可能是額外的報酬。感情表現平平，你需要再主動表達自己的感情，啞謎再猜下去就無趣了。

水瓶 1.20~2.18



水瓶2020全新的好運持續在蘊釀之中，本週將是一個新的開始，雖然難免有些小起伏，不過只要秉持正念，就能有好事發生！感情上單身瓶子有意料外的好結果，反倒是長期以來一直抱著很大期望的事，沒有想像中那麼樂觀，建議你愈是重要的事愈不要那麼患得患失，有時看開一點、無所謂一點，幸運之神就在你的身邊。

雙魚 2.19~3.20

只要穩穩的做，魚座這一周大致上都算順利，比起其它說風是風說雨是雨的震盪星座，這週的你可以輕輕鬆鬆、無負擔的跨越新年，有對象者和情人的感情進展突飛猛進，能受到星星們的眷顧。唯一要注意的就是工作上要仔細，尤其在一些文件簽署的地方也務息要特別看清楚，雖然只是微不足道的小事，但弄錯了就麻煩了。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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