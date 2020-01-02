【奧斯塔羅】2020年，你的戀愛桃花類型是？

進入2020年

單身朋友一定希望

能夠成功脫單

今天就和奧斯老師一起來看看

你2020年的戀愛桃花類型吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，可以多向朋友聚會或是旅遊方面尋找對象，因為這樣的牌組代表能在朋友聚會、玩樂場合或是朋友介紹找到適合的對象，而在2020年，你的桃花運勢不算太差，奧斯老師會建議你多花點時間認識新朋友，否則你每次都懶得出去認識對象，這樣要如何結束單身呢？

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選到這組牌的朋友，2020年有望認識理性類型的對象，而這樣的對象會覺得感情間的踏實與發展較為重要，因此奧斯老師建議你嘗試網路交友，因為你2020年的桃花大多都出現在網路上，所以突破目前的人際關係是你結束單身最重要的課題喔！

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選到這組牌的朋友，2020年的桃花運勢偏向踏實穩重的對象，而這樣的桃花建議你可以在工作場合上尋找看看，因為你2020年在這方面比較容易開花結果，舉凡同事間的介紹或職場上的同事，甚至是工作業務往來的對象，都有可能成為你2020年的愛情伴侶，因此你在工作職場的愛情雷達，可要在敏銳一點了。

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選到這組牌的朋友，桃花運勢就沒有這麼明顯了，畢竟，這樣的牌組代表休息與停滯，較沒有機會找到值得託付的另一半，雖然可能是你剛結束一段感情，讓你對感情的積極度降低許多。另外，你的戀愛念頭會被生活壓力壓著，所以2020要多留意自己的身體健康喔！

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