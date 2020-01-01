給予彼此空間、吵架要處理好　同居感情越甜的「5原則」

▲相愛容易同住難，以下幾個眉角要注意。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

很多人都說相愛容易相處難，尤其在同居後更要磨合各種生活習慣，往往一些小事就引發爭端，久了更忘了當初決定共組一個家的美好，同居情侶請注意以下5原則，照著做感情才能越來越甜。

1.家事共同分擔

從決定同居的那刻，就必須了解家中的瑣事和雜務薛要由兩人平均分配，作為家中的一員都有責任必須承擔家務，為了避免爭端，可以先根據個人作息排定分配，以免分工不均，久而久之讓人心生怨懟。

2.保有個人空間

即便是住在一起，兩個人終究是獨立的個體，也會有自己的喜好和習慣，當自己和對方不同時，請願意給予彼此私人空間，也不要強行改變對方的生活模式。好的磨合是兩個人都願意互相遷就，而不是勉強配合。

3.維持約會的儀式

雖然天天見面，也別忘了還是要找時間刻意出去約會，兩人刻意打扮約在外面，能讓平淡的生活重燃熱情，感情是需要經營的，否則每天兩人都窩在家，新鮮感越來越少，感情也變得難以維繫。

4.不要冷戰

住在一起能爭執的事情很多，當心中有不滿時，記得溝通說出心中想法，藏在心中不停累積並無法解決問題。同處在一個空間冷戰更是下下策，請冷靜解決問題，打破冷戰僵局吧！

5.對未來有共識

一般進入同居階段，兩人對未來應該多少有些共識，例如想要同居試水溫，或是幾年後可能有結婚打算，這一點必須同居前說清楚，若是兩人期望不一致，時間久了問題就會出現。

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