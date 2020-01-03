【奧斯塔羅】2020年會有什麼樣的突破？

日復一日

我們總希望隨著時間的推進

能夠有所成長

今天就跟這奧斯老師一起來看看

2020年會有什麼突破吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，2020年的財運會是你理想的年度，這樣的牌組代表財運及經濟狀況的發展，所以你2020年要多多經營人際關係或是與長輩的互動，因為年紀稍長的朋友將會是你的財運貴人，並且能給你許多建議以及提拔，不過，這組牌偏向正財運方面，若是問偏財運勢雖不至於破財，但會顯得較為平淡，所以2020年把心思放在本業上，將有機會為你帶進不少錢財，這部分要好好把握了。

牌ll

選到這組牌的朋友，你2020年在工作事業上會有理想的成績出現，這樣的牌組代表職場貴人與良好的合作機會，若是一般上班族的朋友，2020年在工作上要多加表現，這樣或許會有新的工作職務分配給你，但你可不要急著抱怨或是顯得疲憊，因為2020年的良好工作運勢有一定的機會讓主管看到你。而在自有事業的朋友方面，2020年的合作運勢相當良好，有望為你開創新的事業局面，因此面對即將出現的合作機會，可別先自我設限了。

牌lll

選到這組牌的朋友，以下的說明可能會抽象一點，但你可要好好了解奧斯老師的意思了，這樣的牌組代表在耕耘上獲得收穫，所以2019年你將大部分的心思或注意力放在哪，那這地方就會讓你獲得回饋，當然你可以解讀為過往的努力得到收穫，但這樣的牌組不是全盤性的回饋，所以選擇到這組牌的朋友，不如花點時間回想2019年，你花最多心思與努力的地方究竟在哪裡吧！

牌lV

選到這組牌的朋友，奧斯老師會說你2020年在家庭關係將有所突破，過往家庭關係較為緊張的朋友， 2020年因為對家庭需求度的提升，將會願意多心思放在家庭上，而家人間的誤會也將獲得改善，讓你感受到家庭的溫暖。另外，若有「努力做人」的朋友，這樣的牌組有相當高的緣分在2020年喜獲孩子，要多加努力與把握了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜