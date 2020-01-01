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冬日療癒泡澡「5件事」注意！小心越泡肌膚越糟

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▲▼冬日療癒泡澡「5件事」注意！ 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫越來越低，睡前泡個澡是再享受不過的事情，點上蠟燭、聽舒緩的音樂真是太療癒，想要泡個舒服的澡，以下幾件事情你一定要知道！

1.泡澡時間別超過30分鐘

泡澡就像泡溫泉一樣，若心臟功能欠佳，泡澡太久會有疑慮，因此時間請盡量控制在30分鐘內，若身體不舒服就請馬上起身，泡澡前和同住家人知會一聲，也能讓安全沒顧慮。

▲▼冬日療癒泡澡「5件事」注意！ 。（圖／Unsplash）

2.泡澡溫度控制在40度以下

每個人喜愛的水溫不盡相同，但若溫度太高容易使肌膚乾癢不適，皮膚科醫師也建議，乾性肌膚別用太熱的水溫洗澡，因為過熱的水溫會讓肌膚失去油脂保護，反而使肌膚乾燥狀況更嚴重。

3.浴鹽和沐浴油最後才放

很多女生習慣加入香氛浴鹽或是沐浴油泡澡，正確方式是將溫熱水放滿，接著再倒入浴鹽使完全融化，或是讓沐浴油讓完全乳化，再開始泡澡才是基本步驟。

▲▼冬日療癒泡澡「5件事」注意！ 。（圖／Unsplash）

4.飯後、飲酒後、運動後隔30分鐘再泡澡

飯後泡澡會影響食物吸收，長久下來會引發腸胃道疾病，飲酒之後也不能直接泡澡，酒精會抑制肝臟正常運轉，可能會造成頭暈、全身無力。運動後則是會加速血液循環，也容易造成心臟、腦部供血不足，因此間隔至少30分鐘至1小時再泡澡最安全。

▲▼冬日療癒泡澡「5件事」注意！ 。（圖／Unsplash）

5.泡澡後十分鐘，趕快擦乳液

許多保養專家都提出，洗澡或泡澡後要把握洗後10分鐘，正因為肌膚的汙垢和油脂都被洗淨，這時保養品的吸收力最好，所以趁身體微濕趕快擦上身體乳液，保養事半功倍。

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關鍵字：

泡澡, 注意, 水溫, 冬天, 溫泉
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