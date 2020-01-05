奧斯塔羅12星座一周運勢0106-0112　天秤薪水有回饋、巨蟹戴咖啡色增財運

20200106-0112奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！對於目前的工作環境有高度的認同感，並願意花費心思去做且樂於接受工作上的挑戰，因此下周將會是行動力滿點的一周喔！

TOP2：天秤座愛情運最旺！下周雙方開始把過去的問題拋在腦後，並開始全新的感情生活，所以彼此的情感都會像催化劑一般更上一層樓。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性，因此下周將會辛苦一些，不過，由於這狀況是短暫的，所以放寬心，一切就會過去囉！

2.雙魚座愛情運需要留意：下周對於情感上的付出開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

3.水瓶座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運較不好，如果有買樂透的想法，那要有做善事的心理準備囉！

牡羊座

開運顏色：紫色

幸運數字：56

整體運勢★★★★

解析：下周強而有力的行動將充斥在牡羊朋友的生活中，而這樣高度的行動力將渲染周遭的朋友，奧斯建議一直以來有事想做的事，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握，因為下周付出行動時的熱情將延續許久，要多加把握了。

愛情運勢★★★★

解析：在愛情運勢方面，兩人的感情將進入更深的層次，對彼此的認同感將更高，而這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是非常努力，所以要好好把握下周了。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：對於目前的工作環境有高度的認同感，並願意花費心思去做且樂於接受工作上的挑戰，因此下周將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

金牛座

開運顏色：白色

幸運數字：80

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓金牛朋友下周感到不安與惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素開始動了起來，因此下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，算是起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，好像存在一些雙方都不願意面對的問題，所以下周將是檢驗這些問題的時刻，要把握機會趁勢解決問題喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，要避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

雙子座

開運顏色：黃色

幸運數字：77

整體運勢★★

解析：下周雙子朋友變得優柔寡斷，而自信與動力也消退了不少，這樣的狀況讓自己面臨一些挑戰與阻礙，奧斯提醒下周要拿出過往的果斷行動力喔！

愛情運勢★★★

解析：舊有的相處模式出現了問題，而這樣的問題在下周開始浮現，或許是尋找新承諾的時機點已經來到，所以奧斯建議下周面對情感問題時，盡量心平氣和面對會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：目前手邊的學／事業，在下周多了些阻礙，做起來不是這麼的順利，所以下周面臨問題時，可以嘗試其他的方法，可別讓自己在同樣的狀況裡打轉太久喔！

金錢運勢★★★

解析：下周金錢的支出大多來自聚會或是約會，所以下周盡量避免出席一些不必要的場合，才能讓荷包少失點血。

巨蟹座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：12

整體運勢★★★

解析：下周巨蟹朋友要多加注意了，將容易高估自己的能力，導致攬了過多的責任在自己身上，正因為如此，將讓自己在邁向成功的步伐慢了下來，因此奧斯要提醒下周要好好評估一下自己能力，別做太多能力外的事，讓自己累過頭囉！

愛情運勢★★★

解析：下周在愛情方面顯得順利許多，一路走來的承諾與問題，將在下周再度拿出來檢視，並且能夠順解決存在已久的問題，算是挺順利的一周。

事業（學業）運勢★★★

解析：過往在學／事業方面的責任，讓自己有點喘不過氣，而這些狀況在下周都能有些微的調整，讓你不再那麼疲憊。

金錢運勢★★

解析：下周財運不佳，倘若希望能有所改善，奧斯提醒你配戴咖啡色系的飾品，並時時提醒自己要謹慎小心，財運就能有所改善喔！

獅子座

開運顏色：銀色

幸運數字：17

整體運勢★★

解析：下周獅子座的朋友要注意自己的情緒反應，因為下周會是情緒起伏較大的一周，面對一直以來堅持的事情將感到些許的無力。另外，下周對於自我能力懷疑的狀況也要多加注意，以免失去一些好機會喔！

愛情運勢★★

解析：雙方過去的問題於下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，所以下周要注意因情緒而導致的脾氣喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：情緒上的混亂直接影響學／事業方面，下周要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

解析：有投資理財的朋友要多留意相關狀況。另外，下周要避免購買不必要的東西喔！

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：34

整體運勢★★

解析：下周處女朋友呈現較為低迷的狀況，內心的煩躁感毫無來由的提升，讓自己感到不是很愉悅，而這樣的狀況有一部分來自對自我的壓力，因此身體漸漸的無法負荷了，奧斯提醒下周多放輕鬆，並適時給自己一點空間會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周面對感情時的情緒起伏大了許多，間接影響彼此在情感中的想法，將開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是比較多，而這樣不平衡的狀況將影響下周的感情生活，奧斯提醒下周要多加注意了。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，存在力不從心的狀況，即便是早已習慣的工作內容，但還是會有力不從心的狀況出現。另外，下周於工作上的瑣碎事物多了起來，讓自己感到煩躁許多，所以下周處理工作內容時要多點耐心，不要讓情緒影響到自己的工作。

金錢運勢★★

解析：整體財運不佳，下周盡量避免支付一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊喔！

天秤座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：天秤朋友過往的思考將再下周開始付諸行動，而這樣的行動是經過充分的計畫，所以下周將會是起身動作的一周，而且自信心的提升讓你下禮拜在處理事情變得更加順利，不過，下周要注意自己的能力，可別接下一堆自己做不來的事物喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周雙方開始把過去的問題拋在腦後，並開始全新的感情生活，所以彼此的情感都會像催化劑一般更上一層樓。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：信任自我的能力，讓自己下周在學／事業上，願意接下更多的工作讓自己多做點事，而這樣的狀況在自有事業朋友身上也會是個福音，代表下周事業將有更多元的發展喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運勢良好，工作上的付出有望在薪水上得到回饋。

天蠍座

開運顏色：綠色

幸運數字：08



整體運勢★★★

解析：天蠍朋友對於目前的生活有著不滿足的想法，因為這樣讓你下周願意花更大的精神改變目前的現況。另外，下周情緒上的起伏較大，容易和周遭的人起衝突，要多注意了。

愛情運勢★★

解析：非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，因為下周可能有不小的爭執產生，而這樣的爭執會波及周遭的人，所以奧斯建議下周和另一半的關係要多加留意，並且也要避免因自身的情緒，進而影響到另一半的狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性，因此下周將會辛苦一些，不過，由於這狀況是短暫的，所以放寬心，一切就會過去囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些。

射手座

開運顏色：天空藍

幸運數字：39

整體運勢★★

解析：下周射手朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到壓力。另外，就目前舊有的事情來說，存在無法有效控制的隱憂，因此奧斯建議下周要先將自己分內的工作做好，再去接受其他事務的請求，不然最後將自己分內工作也搞砸，可就本末倒置囉！

愛情運勢★★

解析：感情運勢方面，下周和另一半出現問題，對另一半誠意十足的溝通無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，如果感情不忠誠的朋友，下周可能會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得無法有效掌握自己分內的工作，而這些狀況都讓自己下周在學／事業方面出現疲憊與勞累的狀況，需多加注意了。

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

摩羯座

開運顏色：橘色

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓摩羯朋友下周變得積極許多，而下周的態度與想法將踏實許多，因此下周各方面都會立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周安心許多，值得一提的是，奧斯建議可多做學習的動作，因為下周的學習運勢相當良好，所學的都有機會是日後缺乏的，因此下周多把握這樣難得的學習運吧！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實的為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎，因此雙方下周都能有無憂無慮的感情生活，會是順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周反應在工作上，而踏實、實際的工作態度也將展現於工作上，讓自己在工作時顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

解析：財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

水瓶座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：98

整體運勢★★

解析：累意將充滿在水瓶朋友的生活中，或許是工作與生活中瑣碎的事情多了起來，讓你感到不小的煩躁與厭倦。另外，這樣的狀況將導致一些問題的產生，所以下周要適時放鬆自己，或許能改善一下狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然願意為這段情感努力，但卻忽略對方的想法導致這樣的努力打了折扣，並且加上彼此對情感的想像太過美好，所以下周面臨現實狀況時，將感到些許落差。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業部分則無太大的起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你在目前的工作中平穩行事，但若是自有事業的朋友，下周就要注意事業停滯的狀況了。

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運較不好，如果有買樂透的想法，那要有做善事的心理準備囉！

雙魚座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：71

整體運勢★★

解析：下周雙魚朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是自己尚未準備好，所以無法正面面對事情，讓自己的發展受到許多限制，而這樣的狀況將影響下周的錢財，有守財奴的狀況出現。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然有把自己分內的工作做好，但對於上司交代的事情就顯得提不起勁，因此錯失許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，將懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

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