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劉詩詩搶先背超Q小鼠包　Chloe過年限量系列，不到兩千元就有得買

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▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩手拎超可愛Chloé鼠年限定手袋。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

今年的農曆新年來的特別早，才剛過完聖誕節、跨年，大家就已開始蠢蠢欲動，從跑趴裝換成喜氣的新年裝。而為迎接即將到來的「鼠」年，法國品牌Chloé特別推出鼠年限量系列商品，讓充滿童趣又繽紛的小老鼠躍上服裝與包款，仙氣爆棚的劉詩詩已搶先穿戴了系列單品，一起來看看。

▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

Chloé 此次推出的鼠年限量系列，是來自於英國藝術家Julie Verhoven的創作，Julie Verhoven為Chloé 設計了充滿童趣的老鼠圖案，不同於普遍的卡通Q版老鼠圖案，而是以細膩的素描輪廓，搭配上明亮的彩虹色系水彩筆觸，生動的模樣讓小老鼠看起來活靈活現，完美表達出品牌熱情奔放、崇尚自由的精神。

▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

▲除了劉詩詩之外，張嘉倪也穿上了可愛的小老鼠T恤。

圖中劉詩詩手上所拿的就是這款「Aby Lock迷你鎖頭包」，包型十分小巧又有氣質，上頭有一隻坐著的小老鼠，小手裡還提著一個Chloé 的手袋，舉手投足都相當可愛，繽紛的色彩也很時髦，即使過了新年也還是實背。

▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

▲Aby Lock迷你鎖頭包，NT＄59,500。

而劉詩詩另一張坐著的照片就可以看到她腳上的鞋款，這雙白色老爹鞋上可是藏著超精細的巧思！仔細看可以發現鞋頭藏著小老鼠的臉，眼睛的部分是由品牌Chloé 字母的C與O構成。

▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

▲Sonnie老爹鞋，NT＄25,800。

▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

▲Chloé C 迷你小方包，NT＄55,000。

此次的鼠年限量系列將於2020年1月6日在Chloé微風南山概念旗艦店與台中大遠百專賣店開賣。若是想更輕鬆入手一些新年單品也可以從配飾下手，限量系列中還有推出一個金色的小老鼠吊飾，價錢親民，想掛在哪裡都可以。

▲Chloe鼠年限量系列。（圖／品牌提供）

▲鼠年限量系列小老鼠吊飾，NT＄1,900。

▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

▲鼠年限量系列卡夾零錢包，NT＄8,200。

▲Chloe鼠年。（圖／品牌提供）

▲鼠年限量系列三折夾，NT＄12,000。

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關鍵字：

Chloé, 新年, 鼠年, 鼠年限量系列, 劉詩詩, 張嘉倪
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