Dappei／寬褲不是只能藏肉　混搭3種單品，穿出日本小姐姐的「溫柔知性風」

文字。 圖片／Dappei

隨著秋冬來臨，大家是不是也開始更換衣櫃裡的服飾，從輕薄款式換成帶有厚度的暖感單品，雖然上衣可以輕鬆的換季，但下半身該如何穿搭才能營造符合季節的理想風格呢？推薦大家可以透過時尚圈經典必備的寬褲，結合不同上衣混搭便能營造簡單率性的日常衣著，一起從以下 3 種風格為秋冬穿搭增添嶄新印象吧。

# Look 1

毛衣向來是秋冬穿搭的首選之一，不僅能使天冷之際增加保暖度，還能輕鬆穿搭出質感滿分的衣著感受，以毛衣加寬褲打造出無拘束的休閒 Look ，隨性踏上平底拖鞋立即連結迷人的慵懶氣息。

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# Look 2

想利用寬褲製造多層次造型的話，不妨以 TEE + 寬褲 + 針織罩衫傳達日系層次，選搭燈芯絨面料的九分寬褲，同時提升一股暖度兼具的品味魅力，不論是搭配樂福鞋或短靴都是不錯的選擇。

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# Look 3

隨著氣溫越變越冷此時高領毛衣逐漸派上用場，有別於圓領毛衣的率性風格，高領毛衣反而多了幾分成熟的大人味，加上落地寬褲瞬間加深知性的優雅氣質，隨性混搭手拿包或肩背包就很好看加分。

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Dappei 結語：

百搭實穿的寬褲不僅能駕馭不同風格之外，加上具有修飾性的剪裁，可使臀部與大腿製造顯瘦比例，一直以來都是許多女生的造型最愛，而本季想運用寬褲展現不一樣的造型氣息時，推薦從以上 3 種搭配方式呈現，為日常演繹格外注目的日系 Look 。

文字編輯：Layla Chen

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