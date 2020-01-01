Dappei／今年秋冬來一件「泰迪熊外套」　盤點5家必買品牌，讓妳療癒又暖呼呼

文字。 圖片／Dappei

秋冬到只想把自己包成暖呼呼的小粽子，其中「泰迪熊外套」可說是受到眾人喜愛，雖然毛絨絨的看似可愛，但其實不分性別幾乎人手一件，都要被搶翻天啦！下列品牌都有推出不少相關單品，趕快一起來看看吧！

PUMA

泫雅穿上根本超燒！白底的泰迪熊外套超級百搭，拉鍊處與袖口處反折後露出近期超夯的螢光綠，使整體瞬間增添潮流氣息，適合喜歡率性、街頭風格造型的搭黨們！且還有推出咖啡色，偏愛沈穩色系的搭黨們也能將 PUMA 這款泰迪熊外套列入考量。

COVERNAT

最近超受大學生喜愛的 COVERNAT 也有推出 Fleece 系列，讓人一眼就愛上，且款式相當多樣化，而且除了 Fleece 系列外，COVERNAT 的大學 TEE 與毛衣等等也很受歡迎呢！

O!Oi

帶點 nerdy 感的 O!Oi 當然也不能錯過！幾乎每種款式都會推出相當多的顏色，可以揪三五好友每人購入不同的顏色，一起當團服，不過市面上充斥著許多假貨，購買時一定要非常注意哦！

FILA

除了老爹鞋外 FILA 也一堆單品可以購入啊！不久前和 OUTDOOR 聯名推出的產品，令人想立馬買下一起去露營！秋冬最美好的事之一，莫過於穿著暖呼呼的外套和最親密的朋友家人享受大自然了！

The North Face

提及戶外品牌便不能忽略 The North Face，近期推出了 SNOW CITY FLEECE JACKET，一黑一白的配色很適合情侶一起作為情侶外套，雖然白色容易弄髒，不過只要再買一件就好了吧！（咦？）

Dappei 結語：

秋冬到就想把自己包緊緊，不想面對上學上班的煩人事，等等下班就去買一件來穿好了哈哈哈哈

文字編輯：Ladybird

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