昆凌低溫大露美腿意外「撞鞋」林心如　風格差超多網：她完勝

▲昆凌意外撞鞋林心如，相差17歲風格也差很大。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

昆凌近日在個人IG發佈美照，低調穿著黑色毛衣搭配墨鏡，可謂星味十足，不過腳下這雙鞋，卻被眼尖網友發現，意外撞了林心如，兩人不約而同看上Christian Louboutin的秋冬短靴，風格卻截然不同。

▲昆凌皮褲搭配Christian Louboutin秋冬短靴，NT$62,800。（圖／品牌提供）

藝人昆凌秋冬搭配兼具保暖與時尚度，受到不少粉絲好評，也相當值得仿效，日前她就PO出穿著黑色素面毛衣搭配格紋報童帽的打扮，除了在沉悶的穿搭之中，跳出一絲活力， 而腳下這雙鞋來頭也不小，出自Christian Louboutin秋冬短靴。

▲林心如以大衣搭配靴款，與昆凌風格截然不同。（圖／品牌提供）

Yeti 短靴以滑雪風格作為靈感來源，不僅有全新的坑紋鞋底和繩索鞋帶，搭配上絨毛裝飾整體遊走於帥氣與可愛之間，最為亮麗的就屬四周環繞的鑽石感飾品，為軍靴達到絕美視覺，當然也不會漏掉品牌經典紅底鞋特色，連天王嫂都愛不釋手，昆凌以皮裙做搭配，露出白皙美腿相當時尚。

而後也被網友發現，林心如不約而同選擇該款鞋，不過整體風格與昆凌相差甚遠，林心如綁起俏麗馬尾辮，以淺灰色大衣搭配黑色長褲，全身的焦點就放在靴子上，相差17歲的兩人罕見撞鞋也引起網友熱議，「風格完全不同」、 「昆凌比較會搭」、「喜歡昆凌。」

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