閉眼都能做！每天8分鐘，簡單5分鐘瘦臉消咬肌

▲臉肉肉的朴信惠除了勤做按摩，也會喝紅豆水、南瓜水消腫。（圖／翻攝自IG/ssinz7）

編輯 / Lily

肉肉臉是很多女孩心中的痛，明明四肢纖細但胖胖臉看起來好吃虧，如果咬肌大，下巴就更顯短，難道這輩子就要和小V臉絕緣了嗎？跟著以下瘦臉操，幫助提升臉部輪廓，只要每天堅持做，連法令紋都有可能變淡！





▲用手就能幫助拉提臉部線條。（圖／翻攝自有光生活館小紅書，以下同）

1.拉提臉部輪廓

雙手握拳，用第二指節從下巴中心，推刮到耳垂下方，一共做10組。

▲按壓到稍微有點疼痛才有效。

2.瘦咬肌

繼續握拳，用第三指節按壓咬肌，每組一分鐘，共做3組。

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▲每天做能就會有顯著的改善。

3.改善高顴骨

將食指彎曲用第二指節，從鼻翼兩側沿顴骨向外推刮，向下按壓顴骨正下方凹陷處，在向上按摩至耳朵，一共做10組。

▲搭配抗老乳霜效果會更好。

4.緩解法令紋

雙手比L型，以大拇指頂住下巴，手掌合在法令紋處，沿著臉頰向上緩慢移動，共做10組。

▲要按到位才有效果。

5.瘦嬰兒肥

用掌心虎口用力按壓臉頰凹陷處，慢慢向後按壓至耳朵凹陷處，一共做10組。



按完之後會覺得臉微微發燙，重複上面動作，堅持按摩能減緩法令紋，若有時間可以順著按眼周穴位，順道做個眼部保健操。

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