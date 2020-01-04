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「東京奧運」鞋款接連釋出！建築大師隈研吾操刀「編織鞋」台灣限量36雙

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編輯／Duke

四年一度的奧運（奧林匹克運動會）即將於2020年7／24在日本東京正式開幕，為了慶祝這場具有歷史意義的運動會，各品牌皆推出自家設計的奧運鞋款，像是亞瑟士（ASICS）便邀請奧運主場館的設計師隈研吾共同打造限量跑鞋，而Nike與Jordan Brand則傳出將帶來Air Max 97與2001年推出的Air Jordan 1 Japan Pack，下方一起來看看吧！

1.ASICS METARIDE AMU

全新設計的METARIDE AMU，其鞋面構造以交錯的織帶為主軸，而設計靈感正是來自日本傳統的竹編工藝，因此鞋面能夠提供跑者相當優秀的支撐性，其中，該鞋款為了配合2020年的東京奧運，所以全球僅發售2,020雙，而台灣分配到36雙。該鞋款預計將於2／7在亞瑟士台北旗艦店與亞瑟士官網開賣，不過，台灣的定價尚未公開。

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲2020東京奧運主場館的設計師隈研吾。（圖／品牌提供）

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲設計靈感來自日本傳統竹編工藝的ASICS METARIDE AMU。（圖／品牌提供）

2.Nike Air Max 97

根據外媒報導，近日Nike釋出了一雙全新配色的Air Max 97，該鞋款整體以黑色為底搭配著金色Swoosh（勾勾），而鞋舌上的拉環則與奧運標誌性的五環顏色相同，不過，目前該鞋款尚未有發售的消息傳出，有興趣的朋友，近期可以多多關注Nike官網喔！

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲整體以黑色為底搭配著金色Swoosh。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲鞋舌上的拉環與奧運五環顏色相同。（圖／翻攝自Sneakernews）

3.Air Jordan 1 Japan Pack

早在2001年發售的Air Jordan 1 Japan Pack，其實是所有Air Jordan 1鞋款中，首次採用地區限定發售的系列，因此該系列具有相當特別的意義，然而，時隔19年，Jordan Brand似乎有意在2020東京奧運前夕將整個系列帶回，不過，該系列目前未有發售的消息傳出，喜歡的朋友不妨耐心等等吧！

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲奧運鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、StockX、品牌提供）

▲2001年發售的Air Jordan 1 Japan Pack。（圖／翻攝自StockX）

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關鍵字：

2020, 東京奧運, 日本, 亞瑟士, Nike, AirMax97, AirJordan1, METARIDEAMU
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