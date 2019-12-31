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便宜到沒天理！「Her和她」特價兩件再88折　88件超夯商品任妳挑

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▲Her兩件88折。（圖／公關照）

▲「Her和她」推出「會員獨享2件88折專區」，加碼再送3％購物金。

時尚中心 / 綜合報導

迎接2020，要吃、要玩，當然還要買！「Her和她」電商開站的第一個新年，要讓一路相挺的會員們，有更多以最低價買到好物的機會，特地推出「2020愛妳愛妳」會員獨享的超狂回饋計畫，特價品任選兩件再打折還加碼送比以往更多的購物金，划算到沒天理。

「Her和她」從女孩喜歡、想要的好物出發，屢屢創下瀏覽及銷售佳績，會員人數翻倍成長，限時的「會員獨享2件88折專區」包含保養品、零食、生活用品等類別，共88件商品，下單即獲得3％購物金，讓購物更輕鬆，快來看看有哪些必買，千萬別猶豫，看好就下手才不會買不到後悔。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）

▲韓國Abib絲滑香氛護手霜，特價365元，任選兩件88折。點我購買。

特殺美妝
「Her和她」的美妝保養品，都是當紅、網路大推的夯貨，2件88折繼出文青感的韓國Abib護手霜，滋潤、淡淡的香氣，而且隨便拍照都美；ORIKCOS柔光嬌顏精華BB棒集結保濕、遮瑕、粉底的功能，一分鐘輕鬆完成底妝；碧歐斯去角質凝膠能代謝老廢角質，幫助保養品吸收。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）

▲ORIKCOS柔光嬌顏精華BB棒（3+1入），特價1,655元，任選兩件88折。點我購買。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）
▲碧歐斯BIO全效賦活深層去角質凝膠（4+1入），特價1,155元，任選兩件88折。點我購買。

必囤零食
上班族總是要放一些零食在公司抽屜、過年不囤一些零食就沒有氣氛，「Her和她」推出亞麻籽營養棒、越南香酥帶皮腰果、蔓越梅乾、水果口味低卡蒟蒻等，嘴饞也沒負擔，也有當紅的魚皮酥、珍珠奶茶風味大福，絕對一吃上癮。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）

▲珍珠奶茶風味大福（120公克/包）x6包，特價365元，任選兩件88折。點我購買。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）
▲LONEN鹹蛋黃風味魚皮酥6包（60公克/包），特價699元，任選兩件88折。點我購買。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）
▲手工亞麻籽營養棒（150g/包）x6包，特價558元，任選兩件88折。點我購買。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）
▲韓國超人氣Belly Bully水果口味低卡飽足感蒟蒻5包（150ml/包），特價375元，任選兩件88折。點我購買。

除舊佈新
農曆年前總要打掃、讓居家環境乾淨舒服，「Her和她」準備了義大利原裝進口的洗衣精、白柚精油刷刷乳、好用省力的妙主婦真神拖把等，讓打掃變得輕鬆，再擺上韓國熱銷的Cocodor經典室內擴香瓶，讓空間散發清新舒暢氣息。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）

▲柚乾柚淨白柚精油刷刷乳（5入），特價488元，任選兩件88折。點我購買。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）
▲妙煮婦真神拖把（1桶1桿2布），特價528元，任選兩件88折。點我購買。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）
▲OMINO BIANCO義大利原裝洗衣精組，6入，特價1,888元，任選兩件88折。點我購買。

▲Her兩件88折。（圖／公關照）
▲韓國cocodor經典室內擴香瓶200ml，特價288元，任選兩件88折。點我購買。

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