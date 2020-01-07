瘦超快！「花椰菜飯」熱量只有米飯1／9　食譜超多變化每天吃也不膩

編輯／JJ

萬惡的年底派對、酒局，已經讓人肚子囤積一圈油，緊接著又要過農曆新年了，看著體重計是否讓人焦慮了起來？近期在歐美相當流行利用「白花椰菜」代替「白飯」製作各種食譜料理，能夠大大降低攝取的澱粉熱量，瘦得快又吃得飽！快趁著年節前控制熱量，多賺點能大吃大喝的空間，或是當作年後的減肥菜單。

▲國外夯用「花椰菜飯」製作減肥料理。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer、Unsplash）

總是對澱粉類愛不釋口，不吃會很難過的女孩們，在減肥過程中也常常因此卡關，而如果用「花椰菜飯」取代平常的米飯，攝取到的熱量只有白飯的1／9！豐富的膳食纖維還能幫助消化，無論是做成「花椰菜飯炒飯」或是一般的餐盒料理，都能大大滿足減肥期間的口腹之慾，基本作法相當簡單：

首先準備一顆白花椰菜，清洗後將綠色較硬的部分切除、拔除，切成小塊後切碎、磨碎或是放入果汁機中打碎。

在 Instagram 查看這則貼文 Eat This, Not That!（@eatthisnotthat）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 26 日 上午 7:46 張貼

而花椰菜只要稍微經過拌炒就能煮熟，因此做成各種料理都相當容易，可以依照個人的喜好添加不同配料製作成「花椰菜炒飯」，只要將材料加進去一同拌炒就能輕鬆完成。

▲做成番茄炒飯或是大蒜清炒都很美味。（圖／翻攝自Pinterest）

在 Instagram 查看這則貼文 julie therrien（@coconutandcherries）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 下午 2:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Steph | Meal Plan Addict（@mealplanaddict）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 27 日 上午 8:48 張貼

口感上相當清爽，烹調方式多元，即使吃一個禮拜也不會膩，但是熱量卻是大大減少，平常只要炒熟之後，搭配幾樣飯菜也能當作上班餐盒，健康營養又能同時減肥～只要上網搜尋「Cauliflower rice recipe」也可以發現有非常多人分享自己的「花椰菜飯」食譜喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Isabel • The Happy Healthnut（@the.happy.healthnut）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 下午 3:16 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 ElleleftoverMeal Prep（@mami_ellery）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 30 日 上午 7:33 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 CELESTE（@ketolizz）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 29 日 下午 7:19 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App