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瘦超快！「花椰菜飯」熱量只有米飯1／9　食譜超多變化每天吃也不膩

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編輯／JJ

萬惡的年底派對、酒局，已經讓人肚子囤積一圈油，緊接著又要過農曆新年了，看著體重計是否讓人焦慮了起來？近期在歐美相當流行利用「白花椰菜」代替「白飯」製作各種食譜料理，能夠大大降低攝取的澱粉熱量，瘦得快又吃得飽！快趁著年節前控制熱量，多賺點能大吃大喝的空間，或是當作年後的減肥菜單。

▲花椰菜飯。（圖／翻攝自Pinterest）

▲國外夯用「花椰菜飯」製作減肥料理。（圖／翻攝自IG@rianne.meijer、Unsplash）

總是對澱粉類愛不釋口，不吃會很難過的女孩們，在減肥過程中也常常因此卡關，而如果用「花椰菜飯」取代平常的米飯，攝取到的熱量只有白飯的1／9！豐富的膳食纖維還能幫助消化，無論是做成「花椰菜飯炒飯」或是一般的餐盒料理，都能大大滿足減肥期間的口腹之慾，基本作法相當簡單：

首先準備一顆白花椰菜，清洗後將綠色較硬的部分切除、拔除，切成小塊後切碎、磨碎或是放入果汁機中打碎。

而花椰菜只要稍微經過拌炒就能煮熟，因此做成各種料理都相當容易，可以依照個人的喜好添加不同配料製作成「花椰菜炒飯」，只要將材料加進去一同拌炒就能輕鬆完成。

▲花椰菜飯。（圖／翻攝自Pinterest）

▲做成番茄炒飯或是大蒜清炒都很美味。（圖／翻攝自Pinterest）

口感上相當清爽，烹調方式多元，即使吃一個禮拜也不會膩，但是熱量卻是大大減少，平常只要炒熟之後，搭配幾樣飯菜也能當作上班餐盒，健康營養又能同時減肥～只要上網搜尋「Cauliflower rice recipe」也可以發現有非常多人分享自己的「花椰菜飯」食譜喔！

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 花椰菜飯, 偽澱粉, 熱量
fashion.net

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