「全球最新奇飯店TOP 10」　叢林飛機、月台火車超期待入住那一天

喜歡旅遊的妳出國偏好的住宿是連鎖高級酒店，還是越貼近當地風情越好的在地民宿呢？除了這些選擇以外，世界各地也藏著不少超酷住宿，旅遊網站BIG 7 最近就列出「全球最酷的7間特色住宿」，想嘗試住在機艙、太空艙或是月台嗎？還有COSMO Angel同場加映的有趣飯店，繼續看下去！

1、日本「BOOK AND BED」

聞著書香入睡，這大概是所有書蟲最夢寐以求的心願。位於日本的「BOOK AND BED」是一家極具特色的連鎖青年旅館，遍佈東京、大阪、京都等地，每一間旅館都有上千本藏書。

旅館的床型有三到四種：單人床、大型單人床、雙人床和優等房。床鋪環繞在樓層四周，中間則是公共活動區，有超多藏書、沙發、咖啡角和盥洗空間。除了住宿之外，旅館附設的咖啡廳「by BOOK AND BED」餐點和飲料幾乎都是黑色系，強烈的視覺效果也成為日本超夯去處！

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地址：依各分店不同，請參考官方網站。

房價一晚約JPY. 3,800起（約NT$1,062）

2、新加坡「MET A Space Pod」

成為太空人是不少人的兒時夢想，而新加坡的MET A Space Pod 或許能暫時滿足你！整座旅館都是「太空主題」，除了單人的膠囊艙之外，也有雙人可入住的太空艙，每一間都充滿「太空光芒」，就連旁邊的按鈕面板、保險箱等都有配合主題，太空迷快來朝聖！

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地址：依各分店不同，請參考官方網站。

房價一晚約SGD$ 34起（約NT$759）

3、澳洲「SYDNEY RAILWAY SQUARE YHA」

超有趣的住宿就在澳洲雪梨！這家RAILWAY SQUARE YHA 鄰近雪梨中央車站，不僅交通便利，旅館造型更像是車廂一樣！雖說裡面的住宿空間還是和一般旅館大同小異，但是光外觀就夠讓人澎湃，超像是在搭乘過夜火車呀！

除了造型有趣以外，這家青年旅館還有多元的活動，除了每天有不一樣的餐點之外，旅館員工還會帶大家前往雪梨當地的俱樂部chill 一下！

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地址：8-10 Lee Street (crn Upper Carriage Lane & Lee St or entry via the Henry Deane Plaza)Sydney

一晚房價約NT$1400起。

4、土耳其「Traveller’s Cave Pension」

土耳其是近幾年特別受歡迎的旅遊地，而卡帕多奇亞更是夯到不行，因為這裡的「熱氣球體驗」幾乎可以說是世界上最有價值的熱氣球之旅。除了熱氣球之外，卡帕多奇亞還有一個特色就是「穴居」，雖說這些洞穴在1~4世紀時是基督徒的避難居住形式，但留傳下來就成為當地特色。「Traveller’s Cave Pension」或許不是當地最有名、最高級的洞穴住宿，但每一間房間都保留了傳統洞穴屋的造型，十分有土耳其風格讓它受到旅人的歡迎。

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地址：Aydınlı Mahallesi Güngör Sokak No. 11Göreme, Cappadocia, Turkey

一晚房價約從EUR. 25（約NT$840）起。



5、瑞典「Jumbo Stay」

位於瑞典的 Jumbo Stay 主打住在飛機裡！將一架運作26年後退役的飛機改造成旅館，除了房間遍佈機艙裡之外，駕駛艙也可以入住！如果已經另有住宿計劃，那 Jumbo Stay 的機翼上也有提供下午茶體驗。

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地址：Jumbovägen 4, 190 47 阿蘭達, 瑞典

一晚房價約NT$1,200起。

6、哥斯大黎加「Hotel Costa Verde」

想住在飛機裡面，哥斯大黎加的這間高級飯店Hotel Costa Verde也能滿足妳的心願。飛機內部被打造成全木質的裝潢，融入當地叢林風格，完全能滿足喜愛冒險的妳！除此之外也有一般套房和茅草屋，這裡更是不少新人的夢想結婚地！

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地址：Puntarenas Province, Quepos, Costa Rica

一晚房價約NT$4,500起。

7、哥倫比亞「Casa Elemento」

哥倫比亞或許是比較有距離感的旅遊地，但這家Casa Elemento 旅館可能會成為妳勇敢邁出腳步的原因！如果是愛好極限運動的人更必須來這裡入住，這裡號稱擁有全世界最大網床，除此之外更提供超多戶外運動像是攀岩、吉普車體驗等。

房間除了分享式的單人床型以外，也有樹屋可以入住，超有叢林風格的極限住宿體驗就是這裡了！啊，差點忘了說，晚上躺在往床上看超亮眼的星空，絕對讓人畢生難忘。

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地址：Calle Principal 254-1, Nuevo Oriente, Minca. Santa Marta, Magdalena, 470001

一晚房價約從NT$260起跳。

同場加映 1：荷蘭「ZOKU」

除了以上由Big 7 所票選出來的全球最酷住宿體驗之外，現在也要同場加映這次沒有上榜、但極具代表性的超酷飯店！

首先介紹位於荷蘭阿姆斯特丹的ZOKU飯店，這裡結合了住宿旅館和辦公室兩者，他們曾對全球的商業旅人做過調查，找出經常出差商務客的「旅行特徵」，包括會想家、想和當地產生連結、喜歡健康的食物⋯⋯。結合這些特徵，ZOKU 打造出就像家一樣舒服、像辦公室一樣有效率的旅館空間，多次入選《富比世》全球超酷住宿榜單！

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地址：Weesperstraat 1051018 VN, Amsterdam, The Netherlands

一晚房價約NT$5,000起。

同場加映 2：韓國「太陽郵輪度假村」

位於韓國江陵的「太陽郵輪度假村」是不少首爾人的度假勝地，飯店外觀就是一艘郵輪，雖然沒有在海上行駛，但位置就在大海旁邊！除了能住進「郵輪」以外，還能聽著外面的大海聲入睡，超級療癒！而且這一兩年內太陽郵輪度假村的房間也有改建，更加簡約時尚的面貌吸引許多年輕情侶來度假！

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地址：950-39, Heonhwa-ro Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do

一晚房價約NT$3,100起。

同場加映 3：瑞典「ICE HOTEL」

大家應該都曾看過冰屋飯店，但對於這個概念還是很模糊！瑞典因為高緯度，有著許多的冰屋飯店，其中「ICE HOTEL」不僅是全球第一個、也是最大的冰屋飯店。整間飯店都由「冰」打造，是真實版的《冰雪奇緣》場景！一般冰屋開放時間是每年12月到4月，每一年房間的造景都會有所不同，由藝術家打造冰雕，成為最天然的裝飾品！

ICE HOTEL 旗下還有另兩家飯店，一家是所謂的「WARM ACCOMMODATION」所有房型都和一般旅館一樣，另外一間「ICE HOTEL 365」則是三年前新開的飯店，結合了一般房間的某些元素，再加上冰雪臥室，同時飯店裡還有冰雪酒吧、藝術空間，是十分新穎的住宿選擇！

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地址：請參考官方網站。

一晚房價約NT$6,500起。

文／柯夢波丹 圖／ICE HOTEL@ASAF KLIGER、BOOK AND BED

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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