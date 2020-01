「全球最新奇飯店TOP 10」　叢林飛機、月台火車超期待入住那一天

喜歡旅遊的妳出國偏好的住宿是連鎖高級酒店,還是越貼近當地風情越好的在地民宿呢?除了這些選擇以外,世界各地也藏著不少超酷住宿,旅遊網站BIG 7 最近就列出「全球最酷的7間特色住宿」,想嘗試住在機艙、太空艙或是月台嗎?還有COSMO Angel同場加映的有趣飯店,繼續看下去!

1、日本「BOOK AND BED」

聞著書香入睡,這大概是所有書蟲最夢寐以求的心願。位於日本的「BOOK AND BED」是一家極具特色的連鎖青年旅館,遍佈東京、大阪、京都等地,每一間旅館都有上千本藏書。

旅館的床型有三到四種:單人床、大型單人床、雙人床和優等房。床鋪環繞在樓層四周,中間則是公共活動區,有超多藏書、沙發、咖啡角和盥洗空間。除了住宿之外,旅館附設的咖啡廳「by BOOK AND BED」餐點和飲料幾乎都是黑色系,強烈的視覺效果也成為日本超夯去處!

INFO

地址:依各分店不同,請參考官方網站。

房價一晚約JPY. 3,800起(約NT$1,062)

2、新加坡「MET A Space Pod」

成為太空人是不少人的兒時夢想,而新加坡的MET A Space Pod 或許能暫時滿足你!整座旅館都是「太空主題」,除了單人的膠囊艙之外,也有雙人可入住的太空艙,每一間都充滿「太空光芒」,就連旁邊的按鈕面板、保險箱等都有配合主題,太空迷快來朝聖!

INFO

地址:依各分店不同,請參考官方網站。

房價一晚約SGD$ 34起(約NT$759)

3、澳洲「SYDNEY RAILWAY SQUARE YHA」

超有趣的住宿就在澳洲雪梨!這家RAILWAY SQUARE YHA 鄰近雪梨中央車站,不僅交通便利,旅館造型更像是車廂一樣!雖說裡面的住宿空間還是和一般旅館大同小異,但是光外觀就夠讓人澎湃,超像是在搭乘過夜火車呀!

除了造型有趣以外,這家青年旅館還有多元的活動,除了每天有不一樣的餐點之外,旅館員工還會帶大家前往雪梨當地的俱樂部chill 一下!

INFO

地址:8-10 Lee Street (crn Upper Carriage Lane & Lee St or entry via the Henry Deane Plaza)Sydney

一晚房價約NT$1400起。

4、土耳其「Traveller’s Cave Pension」

土耳其是近幾年特別受歡迎的旅遊地,而卡帕多奇亞更是夯到不行,因為這裡的「熱氣球體驗」幾乎可以說是世界上最有價值的熱氣球之旅。除了熱氣球之外,卡帕多奇亞還有一個特色就是「穴居」,雖說這些洞穴在1~4世紀時是基督徒的避難居住形式,但留傳下來就成為當地特色。「Traveller’s Cave Pension」或許不是當地最有名、最高級的洞穴住宿,但每一間房間都保留了傳統洞穴屋的造型,十分有土耳其風格讓它受到旅人的歡迎。

INFO

地址:Aydınlı Mahallesi Güngör Sokak No. 11Göreme, Cappadocia, Turkey

一晚房價約從EUR. 25(約NT$840)起。



5、瑞典「Jumbo Stay」

位於瑞典的 Jumbo Stay 主打住在飛機裡!將一架運作26年後退役的飛機改造成旅館,除了房間遍佈機艙裡之外,駕駛艙也可以入住!如果已經另有住宿計劃,那 Jumbo Stay 的機翼上也有提供下午茶體驗。

INFO

地址:Jumbovägen 4, 190 47 阿蘭達, 瑞典

一晚房價約NT$1,200起。

6、哥斯大黎加「Hotel Costa Verde」

想住在飛機裡面,哥斯大黎加的這間高級飯店Hotel Costa Verde也能滿足妳的心願。飛機內部被打造成全木質的裝潢,融入當地叢林風格,完全能滿足喜愛冒險的妳!除此之外也有一般套房和茅草屋,這裡更是不少新人的夢想結婚地!

INFO

地址:Puntarenas Province, Quepos, Costa Rica

一晚房價約NT$4,500起。

7、哥倫比亞「Casa Elemento」

哥倫比亞或許是比較有距離感的旅遊地,但這家Casa Elemento 旅館可能會成為妳勇敢邁出腳步的原因!如果是愛好極限運動的人更必須來這裡入住,這裡號稱擁有全世界最大網床,除此之外更提供超多戶外運動像是攀岩、吉普車體驗等。

房間除了分享式的單人床型以外,也有樹屋可以入住,超有叢林風格的極限住宿體驗就是這裡了!啊,差點忘了說,晚上躺在往床上看超亮眼的星空,絕對讓人畢生難忘。

INFO

地址:Calle Principal 254-1, Nuevo Oriente, Minca. Santa Marta, Magdalena, 470001

一晚房價約從NT$260起跳。

同場加映 1:荷蘭「ZOKU」

除了以上由Big 7 所票選出來的全球最酷住宿體驗之外,現在也要同場加映這次沒有上榜、但極具代表性的超酷飯店!

首先介紹位於荷蘭阿姆斯特丹的ZOKU飯店,這裡結合了住宿旅館和辦公室兩者,他們曾對全球的商業旅人做過調查,找出經常出差商務客的「旅行特徵」,包括會想家、想和當地產生連結、喜歡健康的食物⋯⋯。結合這些特徵,ZOKU 打造出就像家一樣舒服、像辦公室一樣有效率的旅館空間,多次入選《富比世》全球超酷住宿榜單!

INFO

地址:Weesperstraat 1051018 VN, Amsterdam, The Netherlands

一晚房價約NT$5,000起。

同場加映 2:韓國「太陽郵輪度假村」

位於韓國江陵的「太陽郵輪度假村」是不少首爾人的度假勝地,飯店外觀就是一艘郵輪,雖然沒有在海上行駛,但位置就在大海旁邊!除了能住進「郵輪」以外,還能聽著外面的大海聲入睡,超級療癒!而且這一兩年內太陽郵輪度假村的房間也有改建,更加簡約時尚的面貌吸引許多年輕情侶來度假!

INFO

地址:950-39, Heonhwa-ro Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do

一晚房價約NT$3,100起。

同場加映 3:瑞典「ICE HOTEL」

大家應該都曾看過冰屋飯店,但對於這個概念還是很模糊!瑞典因為高緯度,有著許多的冰屋飯店,其中「ICE HOTEL」不僅是全球第一個、也是最大的冰屋飯店。整間飯店都由「冰」打造,是真實版的《冰雪奇緣》場景!一般冰屋開放時間是每年12月到4月,每一年房間的造景都會有所不同,由藝術家打造冰雕,成為最天然的裝飾品!

ICE HOTEL 旗下還有另兩家飯店,一家是所謂的「WARM ACCOMMODATION」所有房型都和一般旅館一樣,另外一間「ICE HOTEL 365」則是三年前新開的飯店,結合了一般房間的某些元素,再加上冰雪臥室,同時飯店裡還有冰雪酒吧、藝術空間,是十分新穎的住宿選擇!

INFO

地址:請參考官方網站。

一晚房價約NT$6,500起。

文/柯夢波丹 圖/ICE HOTEL@ASAF KLIGER、BOOK AND BED

