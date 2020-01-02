別再糾結Hunter了！LV短筒「雨靴」就算晴天照樣穿出門

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由於台灣屬濕熱多雨的天氣，因此雨鞋的銷量一直都不錯，而知名英國品牌Hunter推出的雨靴不但好穿且外型時尚，所以受到許多女生的喜愛。不過，近日一個系列的推出即將撼動Hunter在女生心中的地位，那就是奢侈品牌Louis Vuitton的Rain系列。

▲Hunter的雨靴因好穿且外型時尚，所以受到許多女生喜愛。（圖／翻攝自Hunter）

由女裝創意總監Nicolas Ghesquière設計的Rain系列，共推出三款以消光或亮漆等純色打造的雨靴，分別為Archlight球鞋、Silhouette短靴以及Rhapsody短靴，其中，該系列的鞋款均採用100％的防水橡膠製成，不但具有極高的防水機能，同時還加入不少Louis Vuitton的小細節，像是Logo、老花等，因此做為日常穿搭的鞋款也相當適合喔！

▲Louis Vuitton推出Rain系列雨靴。（圖／翻攝自Louis Vuitton）



▲將Archlight的鞋身加高，能更有效防止雨水滲進鞋子裡。（圖／翻攝自Louis Vuitton）







▲Silhouette短靴多以亮漆呈現。（圖／翻攝自Louis Vuitton）







▲Rain系列的Rhapsody短靴加高了後跟高度，與一般市售款有很大的不同。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

Louis Vuitton Rain系列雨靴，預計將於2020年1／17正式於全球各大Louis Vuitton專櫃上市，不過，目前官方尚未公開鞋款售價，喜歡該系列的朋友，近期都可以到Louis Vuitton官網查看最新消息。

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