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Dappei／還在煩惱上班怎麼搭？只要三款「襯衫」輕鬆解決一周穿搭

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲穿搭 。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

每天早上起床時總是站在衣櫃前思考許久，心想該如何選擇今日的上班族風格，希望營造正式端莊的形象，又同時兼具時髦細節的注目造型的話，推薦大家可以從襯衫開始著手，透過不同剪裁與設計便能創造多變的穿搭印象，即使天天都穿也不會給人毫無變化的感受，還能為整體增加一股迷人的優雅品味。

# Look 1

立領造型的條紋襯衫，能使衣著提升成熟穩重的大人感氣息，利用 oversize 設計可削弱襯衫給人的呆板印象，以立領條紋襯衫混搭九分寬褲，連結中性休閒的時尚 Look ，再踏上平底鞋使上班族穿搭輕鬆又自在。

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

# Look 2

白色襯衫向來是百搭不易出錯的首選，如果覺得單穿白襯衫，會使衣著看起來稍顯造型度不足，不妨嘗試外搭一件短版針織背心，利用短版加長版的搭配方式，立即為整體呈現層次豐富的上班 Look 。

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

# Look 3

長版剪裁素面襯衫融入柔軟手感的面料，使正式感的襯衫意外製造知性風格魅力，將長版襯衫與針織長褲混搭，為造型連結簡單大方的溫柔形象，不論是穿搭高跟鞋或短靴，瞬間打造迷人聚焦的日系質感。

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

▲穿搭 。（圖／dappei提供）

▲（圖片來源

Dappei 結語：

日常想穿出理想的上班族穿搭時，推薦選搭以上 3 款襯衫，從立領條紋、白襯衫、素面長襯衫搭配不同褲款，不僅能表達幹練十足的氣質之外，同時為每天展現不一樣的優雅時髦氣息。

文字編輯：Layla Chen

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 穿搭, 搭配, 襯衫
fashion.net

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