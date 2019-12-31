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范少勳、林映唯跨年夜獻給PUMA　自爆運動怪癖「不愛穿衣服」

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▲PUMA 24／7放肆野錬邀請藝人范少勳、林映唯在2019的最後揮灑汗水。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

PUMA在寒冷的跨年夜（31日）舉辦24／7放肆野錬，邀請藝人范少勳、林映唯、林予晞、陳艾熙、徐謀俊等人一同換上訓練服，抓住2019的尾巴揮灑汗水，剛摘下金馬最佳新演員的范少勳也自爆怪癖，「不太愛穿衣服運動。」

藝人范少勳、林映唯、林予晞、陳艾熙、徐謀俊等人不畏低溫換上運動訓練服，齊聚24／7 PUMA放肆野錬，范少勳頂著蓬鬆捲髮展現活力，私下就有良好運動習慣的他表示，「其實一周固定會運動3至4次，兩次是重訓一次是有氧，第四次可能會打拳擊。」

▲▼PUMA放肆野練-范少勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼PUMA放肆野練-范少勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲范少勳自爆運動怪癖，不愛穿衣服。（圖／記者黃克翔攝）

被問及私下運動的怪癖，范少勳害羞回應，「我私下蠻喜歡不穿衣服運動，因為這樣可以看到肌肉的線條有沒有練到。」而後他也補充，「最近常跟李玉璽一起運動，因為可以監督、激勵對方，建議大家也可以結伴運動去。」談到減肥這個難題，范少勳侃侃而談，「我其實快半年都在戒澱粉、炸雞，本來很愛甜食，現在慢慢能接受手搖只點三分糖。」

▲▼PUMA放肆野練-林映唯。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼PUMA放肆野練-林映唯。（圖／記者黃克翔攝）

▲林映唯（小美）以異材質拼接運動褲搭配黑色背心。（圖／記者黃克翔攝）

林映唯（小美）此次以異材質拼接運動褲搭配黑色背心，展現超乎以往的運動感，雖然自稱運動新手，但其實一有空就會去運動，小美表示，「不要把運動局限在單一項目，我最近就很喜歡瑜伽、爬山，而且很多人會在意體重，其實體態美最重要。」至於女明星都會遇到的減肥難題，小美自認沒有節食習慣，「我都正常吃，但是要健康食材，有必要的時候才會實行『168斷食法』，飲食與運動還是要一起搭配。」

▲▼PUMA放肆野練-林予晞。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼PUMA放肆野練-徐謀俊。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼PUMA放肆野練-陳艾熙。（圖／記者黃克翔攝）

▲（依序）藝人林予晞、徐謀俊、陳艾熙一同現身放肆野錬會場。（圖／記者黃克翔攝）

藝人林予晞、陳艾熙、徐謀俊也一同現身放肆野錬會場，以舞蹈、雕塑核心運動帶動現場，結合派對電音打造創新的運動體驗，除此之外，戶外星空區也營造DJ SHOW，完美迎接2020年到來。

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關鍵字：

PUMA, 24／7, 放肆野錬, 范少勳, 林映唯, 林予晞, 陳艾熙, 徐謀俊
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