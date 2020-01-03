合隆羽藏推「線上測驗」挑枕頭　用久扁塌「羽絨免費更換」

▲合隆羽藏推出新品「3R挑對枕」。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣寢具品牌合隆羽藏，近期推出全新商品「3R挑對枕」，主打4種支撐度，共9種針對不同身形適合的枕頭，讓民眾能自由選擇，搭配簡單的線上測驗，讓消費者可依照自己身材比例與睡眠習慣，初步篩選出最適合的枕頭產品，不再只靠感覺跟緣分，此外另贈送一次「羽絨更換服務」，延長產品使用期限。

根據台灣睡眠醫學學會統計，台灣每5人就有1人深受失眠之苦。失眠不但會影響情緒、認知表現，甚至影響到人際關係，其實若想要一夜好眠，除了貼近自己肌膚的寢具之外，枕頭也是一個重要關鍵，每個人的身形都有差異，適合使用的枕頭可能並不相同。

合隆羽藏針對羽絨為材質，開發新款「3R挑對枕」。業者表示，羽絨吸濕透氣、質地輕柔保暖，更具支撐、回彈性，能有效釋放頭部壓力，讓頸肩能夠放鬆，透過大眾睡眠習慣運用大數據分析，以科學方式檢測每個人的身形與睡眠習慣，推算出最適合的支撐度與填充比例，進而挑選出最符合自身需求的羽絨枕。

另推出「線上科學檢測」，民眾只要回答3個問題，就能初步篩選出適合使用的產品，此外，也針對售後服務下功夫，提供價值1,200元的「TOTAL CARE羽絨全換新」售後服務，消費者在枕頭扁塌後，可聯繫業者進行清潔洗淨枕頭表布，並將舊羽絨全換新的單次服務，免費到府收送。

睡眠專家表示，線上檢測可能僅是初步篩選，若要挑選一個適合自己的枕頭，建議還是要實際在店家試躺才會最準，此外，建議枕頭3至5年就要換新。

合隆羽藏表示，即起至1／19在官網與門市祭出年終好康，包括全品項9折（冰島雁鴨、訂製商品除外）、羽絨枕1顆9折、2顆85折、3顆8折，以及40支純棉印花寢飾75折優惠。