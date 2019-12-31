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謝金燕跨年彩排裝萌　撐4800元熊傘Q爆

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▲▼謝金燕Moschino,Melody 。（圖／翻攝Melody,謝金燕IG,Moschino提供）

▲謝金燕冒雨進行跨年表演彩排，撐Moschino熊傘超搶眼。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

記者陳雅韻／台北報導

電音天后謝金燕今晚將再次帶給觀眾耳目一新的跨年表演，事前她冒雨彩排，穿搭毫不馬虎，穿著像泰迪熊一般的毛絨絨大外套，撐著義大利時尚品牌Moschino要價4,800元的熊熊造型雨傘，可愛模樣在雨天大勝出。

▲▼謝金燕Moschino,Melody 。（圖／翻攝Melody,謝金燕IG,Moschino提供）▲▼謝金燕Moschino,Melody 。（圖／翻攝Melody,謝金燕IG,Moschino提供）

▲MOSCHINO滿版熊熊黑色雨傘，4,500元。（圖／品牌提供，以下同）

謝金燕使用的Moschino熊雨傘擁有立體的大耳朵，掛著微笑的超萌模樣，讓人暫時忘卻雨天的煩憂；品牌同時推出多款滿版熊與愛心圖案的摺傘，傘面已經夠高調，手把處還各裝飾立體熊，卡哇伊魅力讓人難以招架。

▲▼謝金燕Moschino,Melody 。（圖／翻攝Melody,謝金燕IG,Moschino提供）▲▼謝金燕Moschino,Melody 。（圖／翻攝Melody,謝金燕IG,Moschino提供）

▲MOSCHINO滿版熊熊米白色雨傘，3,800元。

關於雨天時尚，「時尚媽咪」Melody也做了完美示範，她穿深色Celine外套搭丹寧短褲，腳套上法國品牌AIGLE定價約5,500元的經典長筒膠靴，盡顯她引以為傲的修長美腿，誰說雨天一定很狼狽？一件經典或時尚的單品是必須的。

▲▼謝金燕Moschino,Melody 。（圖／翻攝Melody,謝金燕IG,Moschino提供）

▲Melody雨天穿Celine外套，搭配AIGLE定價約5,500元的經典長筒膠靴。（圖／翻攝melodyklu IG）

關鍵字：

謝金燕, Moschino, Melody
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